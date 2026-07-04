En ojotas y medias: así cómo comenzó el romance de Valentín Barco y Yazmín Jaureguy

Valentín Barco , de 21 años y actual integrante del plantel de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , está en pareja y en pleno romance con Yazmín Jaureguy , de 28. El futbolista y la modelo agrandaron la familia hace un año con la llegada de Gemma.

"No sabía quién era el Colo", confesó la modelo. "Después me enteré por mi papá, pero en principio no sabía quién era", le confesó a Gente en una entrevista.

Y también recordó cómo se conocieron: "Fue en 2023. Me invitaron a mí a una juntada con amigos. Él tenía otros amigos, pero teníamos amigos en común. Y fui y estaba él".

Sobre aquel día que cambió su vida hace tan sólo 3 años, la modelo recuerda que los "amigos de Valentín estaban súper empilchados", pero que él, en cambio, tenía un look más relajado.

"Estaba en jogging, ojotas, medias... Esa fue mi primera impresión. Dije: "¿Y este chico? ¿Qué onda?". Yo había ido toda súper arreglada, pero él no me saludó ni me miró. Nada. Ese fue nuestro primer encuentro, la nada misma. Y quedó ahí", contó.

Sin embargo, Yazmín Jaureguy asegura que al menos llegaron a cruzar "un par de palabras", las suficientes para que el jugador de la Selección Argentina la identifique y se anime a dar un paso. "Yo me fui con mis amigas a bailar y nada, pero después me escribió", recordó la modelo sobre lo ocurrido.

Y sumó: “Pasaron de ahí unas semanas y me escribió por Instagram y ahí empezamos a charlar. Entonces yo empecé a ver el perfil, quién era y demás. Y bueno, obviamente, me di cuenta de que jugaba en Boca”.

“Toda mi familia es muy fanática de Boca, íbamos a la cancha siempre, pero claro, yo me había quedado con el Boca de Palermo, Tévez, como un anterior Boca y no lo tenía tan presente a él. Después sí, mi papá me dijo que era como la revelación de Boca y bueno... Ahí sí fue que me enteré quién era”, apuntó.