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20 de junio de 2026
De novela.

Alexis Mac Allister y Ailen Cova, de amigos de la infancia a un romance escandaloso

Alexis Mac Allister y Ailen Cova se conocían de chicos y comenzaron con romance a fines de 2022, luego de la mediática ruptura de él con Camila Mayan.

Alexis Mac Allister, con su ex y su actual pareja.&nbsp;

Alexis Mac Allister, con su ex y su actual pareja. 

En pocas palabras

  • Relación de los famosos: Se detalla el vínculo entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova, quienes pasaron de ser amigos de la infancia a iniciar un romance a fines de 2022, tras la mediática ruptura del futbolista con Camila Mayan.
  • Antecedentes de la pareja: Alexis Mac Allister mantuvo una relación de casi cinco años con Camila Mayan, incluyendo convivencia en Inglaterra, mientras desarrollaba su carrera en Boca Juniors y Brighton.
  • Especulaciones y aparición pública: Surgieron preguntas sobre el inicio de la relación con Ailén Cova mientras aún estaba con Mayan, pero la pareja se mostró oficialmente en mayo de 2023 en la boda de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Italia.
  • Consolidación y familia: Ailén Cova se mudó a Inglaterra y la pareja se consolidó, llegando a ser padres de su hija Alaia en septiembre de 2025, cumpliendo un sueño de juventud.
Resumen generado por Thinkindot AI

Durante sus primeros años de carrera, en Boca Juniors y en el Brighton de Inglaterra, Alexis Mac Allister estaba de novio con Camila Mayan. Mantuvieron una relación sentimental durante casi cinco años, que incluyó una etapa de convivencia en Inglaterra mientras él desarrollaba su carrera profesional

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Cuando comenzó su relación con Ailén Cova, muchos se preguntaron si la pareja había comenzado su vínculo mientras el futbolista aún estaba con Camila Mayan. Las especulaciones se extendieron por redes sociales y los medios.

Mientras que la influencer fue lapidaria con Alexis Mac Allister y hasta lo demandó económicamente, debido a que dejó de lado sus actividades para acompañarlo en su carrera. La demanda no prosperó.

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Mac Allister y su actual pareja.

Mac Allister y su actual pareja.

Alexis Mac Allister blanqueó su nueva relación

En medio del revuelo mediático, en mayo de 2023 ambos se mostraron oficialmente como pareja en la boda de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, en el Lago di Como, Italia.

A partir de allí, sus apariciones compartidas comenzaron a ser más frecuentes y sus publicaciones conjuntas en las redes sociales captaron cada vez más atención.

Poco después, Ailén Cova decidió mudarse a Inglaterra para estar al lado de Alexis, quien juega en el Liverpool F.C. Es más, la pareja posó durante la presentación del jugador en su nuevo club.

En septiembre de 2025, se convirtieron en padres de su primera hija, Alaia. La pareja terminó de consolidarse como familia, un sueño que ni se imaginaban en aquellos años de juventud en los que forjaron una linda amistad.

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