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14 de junio de 2026
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Así nació el romance de Leandro Paredes y Camila Galante

Leandro Paredes, el mediocampista de la Selección Argentina, y Camila Galante se conocieron en la niñez y están juntos desde entonces.

Camila Galante y Leandro Paredes.&nbsp;

Camila Galante y Leandro Paredes. 

Leandro Paredes, talentoso mediocampista de la Selección Argentina, y Camila Galante se conocieron y comenzaron su romance en su más tierna edad y siguen juntos hasta. La pareja vivió en Italia, Rusia y Francia y agrandaron la familia con la llegada de sus tres hijos.

Camila Galante era la hermana de un compañero de las inferiores de Boca Juniors donde Leandro Paredes comenzó a jugar en su infancia e hizo las inferiores.

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Comenzaron a salir en la adolescencia y se pudieron de novios formalmente cuando tenían unos 16 años. Durante unas vacaciones en la costa, el hermano de ella los descubrió besándose en un boliche y le advirtió a ella: "Si lo hacés sufrir a mi amigo, te mato".

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Camila Galante y Leandro Paredes, un romance que nació en la niñez.

Camila Galante y Leandro Paredes, un romance que nació en la niñez.

Leandro Paredes y un amor a primera vista

Leandro Paredes contó que sintió un flechazo al ver Camila Galante cuando eran muy chicos. “Me enamoré desde el momento en que la vi. Era muy chico y yo le decía a mi mamá que era mi novia y aún no lo era, pero yo decía que me iba a casar con ella”, contó.

Y contó más detalles de su amor por Camila Galante: “Me hice un tatuaje de mi esposa antes de ponerme de novio. Me hice el tatuaje, después me puse de novio y después me casé”.

“A mi hermana, la del medio, Jimena, le gustaban los tatuajes. Me quería hacer uno en la espalda. Ella firmó para que me lo hagan y me hice el que quería, y ella me dijo ‘no te vas a hacer el de Cami’. Y me puse el nombre. Ella cuando lo vio se puso a llorar. El padre era celoso, mal”, detalló el futbolista de la Selección Argentina.

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