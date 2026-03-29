domingo 29 de marzo de 2026
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29 de marzo de 2026
¿Qué onda?

El pedido que habrían hecho Leandro Paredes y Camila Galante en la escuela de sus hijos

Ventilaron la llamativa actitud de Leandro Paredes y Camila Galante en una institución de Canning que habría generado que los acusaran de "divismo".

Leandro Paredes y Camila Galante.&nbsp;

Leandro Paredes y Camila Galante. 

Circuló en las redes sociales que Leandro Paredes y su esposa Camila Galante realizaron un particular pedido a las autoridades del colegio donde van sus hijos, en la localidad de Canning, y ambos fueron acusados de “divismo” por el resto de los padres.

El supuesto hecho fue dado a conocer por el periodista deportivo Sergio Rek, con un mensaje en su cuenta personal de X. "Hay indignación en algunos padres de un colegio de la zona de Canning porque Camila Galante, esposa de Paredes, le pidió a las autoridades que sus hijos ingresaran más tarde para que nadie se cruzara con Leandro para no pedirle fotos", escribió.

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"Además, los directores entraron a las aulas explicando la situación, solicitando que los hijos de la pareja Galante/Paredes no fuesen 'atosigados' ni molestados con preguntas relacionadas a la actividad de su padre, jugador de Boca y la Selección Argentina", agregó.

Según algunas versiones, la información que brindó el periodista también retumbó en los pasillos de la escuela a la que asisten los hijos del futbolista de la Selección Argentina.

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Leandro Paredes y Camila Galante.

Leandro Paredes y Camila Galante.

Camila Galante, al cruce de rumores

Camila Galante rompió el silencio sobre los rumores que se acrecentaron luego del conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, en los que Leandro Paredes aparece señalado como uno de los involucrados en un supuesto intercambio de mensajes con la entrerriana.

En Agenda A24, el ciclo que conduce Horacio Cabak, Paula Varela reveló que mantuvo una conversación privada con la esposa de Leandro Paredes y la reveló al aire.

Según contó Paula Varela, Camila Galante le dejó en claro que Emilia Mernes no le habría escrito al futbolista, sino que insinuó que los mensajes habrían sido para otro de los jugadores de la Selección Argentina.

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