Los bebotes de los hijos de Angel Di María, Leandro Paredes y Wanda Nara se fabrican en Banfield.

Una artesana de Banfield fabrica los bebés reborn (un estilo de muñeco hiperrealista) que son elegidos por los famosos , entre ellos Angel Di Maria, Leandro Paredes, Wanda Nara y La Joaqui, entre otros.

Valeria Knust lleva adelante esta iniciativa desde su hogar, en Banfield, donde empezó como un juego, un chiche para sus hijas, y se convirtió en un emprendimiento que tiene como clientes a grandes figuras de mundo del deporte y el espectáculo. Empezó en 2021 y lleva vendidos más de 350 bebés.

"Conocí el arte por mis hijas que veían videos con rutinas de bebes reborn en otros países, y desde ahí me fui enganchado yo con el tema porque me llamaron mucho la atención por el realismo que tenían. Después empecé a investigar como se hacían, y gracias a eso ví que en Argentina existían algunas artistas que se dedicaban ya a este arte. Pero no tenían mucha visibilidad.

"Creo que está el que los ama y el que los odia, por el mismo motivo. A los que les copa es porque lo ven desde la ternura que provoca ver un bebito y el que los odia, es porque no soportan que se hagan bebés tan reales, porque lo relacionan con bebés fallecidos", sostuvo y añadió: "Lo que tiene el arte de lindo es esto, los diferentes sentimientos que puede transmitir".

Los bebes que eligen los famosos

La magia de estos productos está en su carácter de realidad. Y una vez que ingresaron en un círculo de gente reconocida públicamente, se empezó a generar un efecto de contagio.

Entre los famosos que son clientes están: Mariano Martínez y Cami Cavallo, Ángel Di María y Jorgelina Cardozo, Leandro Paredes y Cami Galante, La Joaqui, Marcos Rojo, Ander Herrera, Gastón Trezeguet, Cami Homs, Barby Franco y Fernando Burlando, Wanda Nara, Walter Bou, y Mariano Lucas Martínez Quarta. Además, hay dos bebotes en proceso para Virgina Gallardo y Giovani Lo Celso.

Cómo los elabora en Banfield

La artista compra los kits de bebés reborn por Internet, ensambla las partes, las pinta y luego les hace los detalles puntuales solicitados. Todas sus creaciones son únicas y están disponibles en El sueño de Mía y Sol Reborn, tanto en Facebook como en Instagram. El nombre es en homenaje a sus hijas gemelas, que le hicieron conocer a su mamá el mundo de los bebés reborn.

Valeria utiliza un vinilo especial que imita una piel suave y hasta deja ver algunas venitas o manchitas de nacimiento. Algunos tienen cabello cuidadosamente injertado (pelo por pelo, ojos de cristal con pestañas y lágrimas falsas, una nariz y boca detalladamente esculpidas, y extremidades rellenas para que tengan el mismo peso que un bebé real.

"Algunos quieren que los bebés tengan un parecido con ellos", añadió.

Los bebotes para sanar dolores; el caso del Hospital Garrahan

Además, el trabajo de Valeria no solo tiene efectos recreativos, también sociales y en la salud. "El primer bebé que vendí fue para una nena que estaba haciendo un tratamiento en el Garrahan. La mamá se lo compró con un fin terapéutico. Me contó que cuando llegaba al hospital le mostraba con orgullo su muñeca a los médicos y enfermeras. Sentí que aporté mi granito de arena para que se sintiera mejor”, contó.