Mauro Icardi habló de las fotos con Wanda Nara y el beso en un boliche

El posteo de Mauro Icardi contra los medios por la difusión de un videos y de las fotos con su ex, Wanda Nara.

Una vez más se instaló en el ojo de la tormenta Mauro Icardi , quien estalló ante la viralización de un video donde aseguraban que aparece besándose con otra mujer. Y además, reaparecieron viejas fotos junto a Wanda Nara . El futbolista, sin dudarlo, posteó un largo texto aclarando cada uno de los rumores.

El fuerte descargo en sus historias de Instagram llamó la atención porque no se guardó nada y apuntó directo contra los periodistas y algunos medios argentinos. El delantero comenzó el fuerte relato preguntándose: “¿Qué pasó con la farándula argentina? ¿Están cayendo en picada y ya no saben qué inventar?”.

Pero eso fue sólo el principio de cada uno de los puntos que se encargó de aclarar y también cuestionó las especulaciones que aparecen respecto a su vida privada. “Las barbaridades que hay que leer para que cuatro gatos locos se la den de periodistas. ¡Qué decadencia!”, escribió y hasta ironizó sobre los que opinan de su carrera: “Se creen opinólogos de fútbol y de contratos, cuando no saben ni que la pelota es redonda. Dan vergüenza”.

Respecto al video que se viralizó desde una fiesta, Icardi fue bien claro y marcó un detalle físico para desmentirlo: “En el video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones”.

Además, sin nombrar a su ex y madre de sus hijos, Wanda Nara, aclaró respecto a unas imágenes del pasado junto a ella que volvieron a aparecer en su feed de Instagram y dejó una frase lapidaria: “No desarchivo fotos. Quédense tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble y con la mujer que amo, y quiero estar toda mi vida”.

Con esa frase, dejó más que claro su presente sentimental que está intacto con la China Suárez justo cuando la actriz está en Argentina promocionando su trabajo. Pero el futbolista volvió a descargar su ira contra los medios de comunicación y sentenció: “Difaman, inventan y no informan”, y remató filoso: “Al que le quepa el poncho que se lo ponga. Ni mi futura mujer ni yo vivimos de sus payasadas”.

Mirá el posteo de Mauro Icardi