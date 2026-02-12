jueves 12 de febrero de 2026
12 de febrero de 2026
En primera persona.

La estremecedora experiencia de una bombera de Lomas de Zamora en la Patagonia

Sabrina Gerez, integrante de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, combatió los incendios forestales de la Patagonia durante diez días. Un orgullo local.

Damián Grassi
Por Damián Grassi
"La gente de la Patagonia nos sigue necesitando", aseguró la bombera de Lomas de Zamora, orgullosa de representar a su cuartel en el Sur.

La sargento Sabrina Gerez, integrante de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, regresó de la Patagonia tras estar diez días combatiendo los incendios forestales que afectan al sur del país. En diálogo con La Unión, relató cómo fue enfrentar el fuego en uno de los escenarios más complejos de su carrera.

Asignada como una integrante de la Brigada Forestal de la Federación Bonaerense, Sabrina puso su cuerpo y mente al servicio de la lucha contra los incendios forestales de Chubut, una emergencia histórica que sigue afectando a la zona.

Los vecinos de Lomas se organizaron para colaborar con la causa.
Solidaridad.

Lomas se organiza para ayudar a quienes combaten los incendios en la Patagonia
El fuego no da tregua en la Patagonia. Desde Lomas, a través de los rotarios, aportarán dinero para la causa.
Red solidaria.

Rotary Club Lomas Este impulsa una colecta por los incendios en la Patagonia

La labor en la Patagonia, desde adentro

Su labor comenzaba pasada las siete de la mañana, cuando salía de su campamento para dirigirse hacia las montañas, donde se encontraban los distintos focos de incendio. “El trabajo era de 12 horas en cada jornada, haciendo brechas para impedir el avance del fuego y apagando las llamas, todo de manera manual”, reveló Sabrina, que inmediatamente catalogó la tarea como “una labor compleja”, sobre todo por “no estar acostumbrados a ese tipo de topografía”.

WhatsApp Image 2026-02-11 at 10.28.53 (1)
Sabrina, junto a sus compañeros, en plena montaña.

Sabrina, junto a sus compañeros, en plena montaña.

“La situación es difícil porque el fuego es agresivo y, a veces, repentino. Quizás las llamas estaban lejos y, por un cambio de viento, se acercaban en cuestión de minutos, haciendo que todo el trabajo que veníamos llevando a cabo no sirva en lo absoluto”, relató. Inmediatamente admitió que lo que más le sorprendió, además de la magnitud del incendio, fue la presencia de arena volcánica en las montañas. “Quemaba los pies y largaba mucho vapor. Son cosas que no se muestran en la televisión”, dijo, aún impactada.

a56ee3ad-e3d3-4b46-abb9-709416fe6e22
Sabrina viajó a la Patagonia desde Lomas de Zamora: en Esquel trabajó por diez días.

Sabrina viajó a la Patagonia desde Lomas de Zamora: en Esquel trabajó por diez días.

Al ser consultada sobre la situación actual en la Patagonia, Gerez indicó que “el fuego sigue activo, incluso de manera subterránea, pero más controlado”. En las últimas jornadas nevó en las montañas, lo que significó un gran alivio para todos los voluntarios. “Nuestra labor contribuyó para contener parte del incendio”, admitió Sabrina.

“Fue cansador, no lo voy a negar, pero sin dudas que volvería a la Patagonia para seguir trabajando voluntariamente. Me despedí de Chubut llorando luego de ver un paisaje desolador y casas quemadas, sé que la gente de allí nos sigue necesitando”, concluyó, con un nudo en la garganta.

WhatsApp Image 2026-02-11 at 10.28.53 (2)
La bombera admitió que estaría dispuesta a volver al Sur para seguir combatiendo los incendios forestales.

La bombera admitió que estaría dispuesta a volver al Sur para seguir combatiendo los incendios forestales.

En primera persona.

La estremecedora experiencia de una bombera de Lomas en la Patagonia

Damián Grassi