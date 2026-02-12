jueves 12 de febrero de 2026
Denuncia.

"Cuento del tío" en Centenario: una mujer denunció una estafa en su verdulería

Una vecina de Lomas contó que fue engañada por un estafador que le robó una importante suma de dinero en Villa Centenario, y ahora está libre.

El supuesto autor del "Cuento del tío" en Centenario.

Una vecina de Lomas de Zamora denunció un intento de estafa en su verdulería de Villa Centenario, y acusó a un hombre al que días más tarde descubrió en otro hecho similar, con la misma modalidad de "Cuento del tío" que había utilizado con ella.

Según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso La Unión, la mujer de 32 años declaró que el 17 de enero pasado, apenas pasadas las 21 horas y cuando estaban a punto de cerrar, un sujeto desconocido se presentó en el negocio ubicado sobre Plumerillo, que le pidió a una de las empleadas "el favor de transferirle $2 mil a cambio de la misma suma en efectivo".

"Mi compañera le pide el alias y el le dicta un cvu que le da error en dos intentos. Entonces él le dice a mi compañera que le dé el celular para poner el alías. En un momento el se lo saca y se transfiere rápidamente una suma de $2 millones e intenta escaparse", relató la denunciante.

La damnificada llamó al 911 para solicitar la presencia policial. Cuando llegaron, los efectivos habrían reconocido al acusado como el autor de otros engaños bajo el mismo modus operandi, y lo detuvieron. Sin embargo, actualmente estaría libre.

El autor del "Cuento del tío" también fue escrachado.

Otro "Cuento del tío" del mismo estafador

Según explicó en Facebook la mujer que denunció al estafador, lo volvió a ver este miércoles en un comercio del mismo rubro y del mismo dueño sobre al Avenida General Martin Rodríguez 2410. Allí habría intentado volver a cometer el mismo fraude.

"Me dí cuenta que no me reconoció, agarré lo primero que tenía a mano y me empecé a desquitar, porque se metió con mi laburo y el de mi familia, y nadie merece sentir ésta impotencia e injusticia", remarcó.

La víctima decidió hacer público el caso para alertar a la comunidad. "Lo volvieron a dejar suelto porque según la policía no tenía antecedentes", lamentó.

