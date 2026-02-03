La familia de Narela Barreto denunció un intento de estafa con la colecta para repatriar el cuerpo

La familia de Narela Barreto , la joven argentina fallecida en Los Ángeles, denunció el intento de estafa de una persona que usó una cuenta falsa para recibir dinero donado en la colecta organizada para repatriar los restos de la vecina de Banfield .

A través de Familia Narela , el perfil oficial de Instagram de los familiares de la víctima, advirtieron sobre la maniobra fraudulenta de un usuario que se quiso aprovechar de la situación y engañar a las personas dispuestas a aportar a la causa solidaria.

ESTAFA LABORAL Fingía ser parte de una agencia laboral para estafar a vecinos de Lomas

"No manden nada a este alias, que es falso. La única cuenta oficial para colaborar con Narela y la familia es esta", publicaron en una historia para alertar a las potenciales víctimas.

Según informaron días atrás, para trasladar el cuerpo de la chica de 27 años de Estados Unidos a Argentina, necesitan US$ 50 mil que ya habrían reunido. "Damos por finalizada la colecta, ya que hemos recaudado lo suficiente", anunciaron en las últimas horas.

FotoJet (9) La familia de Narela Barreto denunció el intento de estafa.

La muerte de Narela Barreto

La familia de la joven de 27 años, que estuvo varios días desaparecida en Los Ángeles, y cuya muerte fue confirmada el pasado jueves, indicó que el fallecimiento ocurrió el mismo viernes en el que la joven dejó de responder llamadas.

“Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida”, expresó Santiago, el hermano.