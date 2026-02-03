Sabrina Rojas destrozó a Luciano Castro tras el pasacalles que le habría dedicado a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas sin pelos en lengua, una vez más contra su ex y padre de sus hijos.

Sabrina Rojas nuevamente apuntó contra su ex y padre de sus hijos, Luciano Castro ayer en el programa SQP (Sálvese Quien Pueda) que conduce hasta la vuelta de Yanina Latorre al ciclo. La frase sorprendió a todo el estudio tras analizar el pasacalles que habría puesto Castro para reconquistar a Griselda Siciliani.

La conductora dio su opinión más que personal en medio del tema que ella junto a los panelistas analizaron sobre la frase del cartel que reza: "Te amo Griselda hasta el final. Te extraño mucho, Luciano".

Sabrina siempre es buscada para hablar del tema y nunca se incomoda ante en tema porque padeció las infidelidades del actor y ahora en su rol de conductora debe opinar. Entonces, la rubia cuenta detalles íntimos de su vida con Castro y sobre todo de la personalidad del actor.

Sabrina Rojas y la frase que repercutió en todas las redes Ante su total sinceridad, Rojas comenzó diciendo: "Todo lo que va haciendo Lu yo ya lo sé, lo conozco hasta los huesos, pero esto me pareció un montón", y añadió sobre la extraña decisión de Castro: "Si vos tenés a tu chica que te está diciendo que no quiere más líos mediáticos, vos le ponés un cartel así, yo salgo y le grito".

Metidíma en el tema, la conductora no se guardó nada y hasta se animó a cuestionar su inteligencia: "No entiendo bien cómo conecta sus neuronas para pensar que esto era una genialidad, en algún momento tenés que hacer las cosas bien". Pero, la reflexión más categórica se adueño de Sabrina, cuando se animó a decir: "Cuando veo esto, siento que me casé con un b... Se me viene la película de Adrián Suar, queríamos que él sea más interesante".

