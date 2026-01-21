miércoles 21 de enero de 2026
Se picó mal.

Leticia Siciliani defendió a su hermana y fulminó a Sabrina Rojas

Leticia Siciliani salió en defensa de su hermana luego de las acusaciones de Sabrina Rojas contra la actriz en medio de las infidelidades de Luciano Castro.

Leticia Siciliani contra Sabrina Rojas.&nbsp;

Sabrina Rojas no dudó en criticar a Griselda Siciliani por su “discurso feminista” y recordarle su pasado “como amante”, cuestionando la ética de la actriz. Lo hizo tanto en SQP como en Bondi, junto a Ángel de Brito.

La respuesta de Leticia Siciliani

Entre tanto revuelo mediático, Leticia Siciliani opinó sobre el caso que explotó a principios de este mes y que tiene a su hermana como protagonista, tanto así como de las declaraciones de Rojas en distintos medios.

“No hablo de ella ni de nadie en particular, pero cualquier persona que hable mal de mi hermana, que diga algo que no es, que mienta, que diga cosas que no me gusten, es como si se metiera conmigo”, expresó la actriz en un móvil de Intrusos.

image
Luciano Castro, Leticia Siciliani y Griselda Siciliani.

“Me da fiaca que (Griselda y Luciano) estén pasando por esto, más allá de sentirme mal si la veo mal a ella”, opinó, reconociendo que la situación la afectó en su vida íntima.

Y respaldó la decisión de su hermana de no brindar más declaraciones a la prensa: “Pienso que Griselda ya habló demasiado y está perfecto que en este momento elija no hablar. No tiene nada más que decir y tampoco tiene obligación de estar hablando de su vida privada”.

