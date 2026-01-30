Se confirmó una noticia que nadie esperaba sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani reapareció públicamente por primera vez luego de que se filtrara el romance de Luciano Castro con una joven danesa en España. En medio de las especulaciones sobre otras posibles infidelidades, aseguran que los novios decidieron tomar caminos separados.

En una entrevista reciente, Griselda Siciliani evitó hacer referencia al tema frente a la prensa: “Tuvimos el estreno de la serie de Moria y estuvo todo hermoso. Estoy enamorada de esa mujer”.

Embed Y afirmó: “Yo no hablo, vieron. Yo no digo nada de esas cosas, pero gracias por haber venido hasta acá”. “Yo la noto rara. A mí la nota me da más dudas que certezas. Para mí no están juntos”, sostuvo Pampito en Puro Show, en El Trece.

Desde Mar del Plata, Nacho Rivarola blanqueara: “A mí desde el entorno de él me dicen que, tras todo lo sucedido, Griselda y Luciano se separaron. La gente de su lado me confirma que ya no están juntos”.

image Griselda Siciliani y Luciano Castro, separados. Luciano Castro ya había dado su versión En medio de los rumores que hablan de una separación definitiva, Luciano Castro dio la cara y confesó que está “angustiado” tras el romance clandestino. “Perdí al amor de mi vida”, fue la terminante frase que expresó el actor en medio de la angustia. Luego también optó por mantener silencio en los medios.

