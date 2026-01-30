Se confirmó una noticia que nadie esperaba sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro

Griselda Siciliani reapareció públicamente por primera vez luego de que se filtrara elromance de Luciano Castro con una joven danesa en España. En medio de las especulaciones sobre otras posibles infidelidades, aseguran que los novios decidieron tomar caminos separados.
En una entrevista reciente, Griselda Siciliani evitó hacer referencia al tema frente a la prensa: “Tuvimos el estreno de la serie de Moria y estuvo todo hermoso. Estoy enamorada de esa mujer”.
Y afirmó: “Yo no hablo, vieron. Yo no digo nada de esas cosas, pero gracias por haber venido hasta acá”. “Yo la noto rara. A mí la nota me da más dudas que certezas. Para mí no están juntos”, sostuvo Pampito en Puro Show, en El Trece.
Desde Mar del Plata, Nacho Rivarola blanqueara: “A mí desde el entorno de él me dicen que, tras todo lo sucedido, Griselda y Luciano se separaron. La gente de su lado me confirma que ya no están juntos”.