Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron tras 16 años de relación

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini , una de las parejas más queridas del ambiente artístico, terminaron su relación luego más de 16 años juntos y de dos hijos en común. La información la revelaron en LAM y dieron detalles de la ruptura.

Luego de comenzar a contar la noticia a modo de un enigmático, en el programa de América TV confirmaron que se trataba de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini.

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"Él habló con gente de su entorno en un evento, un cumpleaños, donde había dos personas que eran amigas de la pareja, y contó que estaban en crisis, separados, que intentaban remontar la situación, pero que no creían que fuera posible", detalló Pepe Ochoa.

Y el panelista agregó otros detalles: "No hay terceros en discordia, sino una crisis que trataron de sobrellevar y no pudieron. Se acabó el amor".

Ángel de Brito aportó que, en algún que otro momento, habló con Brenda Gandini sobre su relación con el actor y la respuesta no fue clara. “Le pregunté hace poco y me dijo: ‘No, estamos como siempre. Por ahí porque fui con mi nena nada más al teatro y no juntos…’”, dijo el conductor de LAM.

image Brenda Gandini y Gonzalo Heredia.

La historia de amor de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La historia de amor entre Brenda Gandini y Gnzalo Heredia comenzó en 2010 durante las grabaciones de la telenovela Malparida. Desde entonces, el vínculo creció de forma sostenida, alejándose de la exposición y priorizando la intimidad desde los primeros años.

Años después, formaron una familia con la llegada de sus hijos, Eloy y Alfonsina. En sus inicios, ambos venían de separaciones recientes, y según se contó en su momento, él tomó la iniciativa desde el primer encuentro para conquistarla.