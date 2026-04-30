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30 de abril de 2026
Fue amor.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron tras 16 años de relación

En LAM confirmaron que Brenda Gandini y Gonzalo Heredia terminaron su relación. Se conocieron en 2010 y tienen dos hijos en común.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados.&nbsp;

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados. 

Luego de comenzar a contar la noticia a modo de un enigmático, en el programa de América TV confirmaron que se trataba de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini.

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"Él habló con gente de su entorno en un evento, un cumpleaños, donde había dos personas que eran amigas de la pareja, y contó que estaban en crisis, separados, que intentaban remontar la situación, pero que no creían que fuera posible", detalló Pepe Ochoa.

Y el panelista agregó otros detalles: "No hay terceros en discordia, sino una crisis que trataron de sobrellevar y no pudieron. Se acabó el amor".

Ángel de Brito aportó que, en algún que otro momento, habló con Brenda Gandini sobre su relación con el actor y la respuesta no fue clara. “Le pregunté hace poco y me dijo: ‘No, estamos como siempre. Por ahí porque fui con mi nena nada más al teatro y no juntos…’”, dijo el conductor de LAM.

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Brenda Gandini y Gonzalo Heredia.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia.

La historia de amor de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La historia de amor entre Brenda Gandini y Gnzalo Heredia comenzó en 2010 durante las grabaciones de la telenovela Malparida. Desde entonces, el vínculo creció de forma sostenida, alejándose de la exposición y priorizando la intimidad desde los primeros años.

Años después, formaron una familia con la llegada de sus hijos, Eloy y Alfonsina. En sus inicios, ambos venían de separaciones recientes, y según se contó en su momento, él tomó la iniciativa desde el primer encuentro para conquistarla.

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