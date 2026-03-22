domingo 22 de marzo de 2026
Escribinos
22 de marzo de 2026
Sobre las tablas.

Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia protagonizan "El estado de la unión"

Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia se reencuentran en el teatro con la comedia "El estado de la unión", bajo la dirección de Andrea Garrote.

Gonzalo Heredia y Eleonora Wexler.&nbsp;

Gonzalo Heredia y Eleonora Wexler. 

Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia protagonizan la obra de teatro "El estado de la unión", del escritor británico Nick Hornby, un matrimonio en nueve partes, bajo la dirección de Andrea Garrote, una comedia que retrata con maestría un matrimonio en crisis.

El estreno será el viernes 3 de abril en el Teatro Picadero, ubicado en el Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, en pleno Centro porteño. La obra tendrá funciones de viernes a domingo a las 20.

Lee además
Luisa vuelve a escena. 
Recomendado.

Vuelve a escena la obra de teatro "Luisa", de Luciana Cervera Novo
Presentan un trabajo inédito de Enrique Symns. 
Recomendado.

Presentan una obra de teatro póstuma de Enrique Symns
image
Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia con Andrea Garrote.

Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia con Andrea Garrote.

Cómo es la obra con Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia

En escena, cada semana Matías y Ana Laura se citan en un bar antes de su sesión de terapia de pareja. Para salvar su relación es necesario repensarlo todo: el pasado, sus diferencias y complicidades, el sexo y el amor, las expectativas y los desengaños.

A través de diálogos profundos, honestos y con humor sarcástico por fuera de todo cliché, la simpatía del espectador fluctúa entre ambos personajes: risa y emoción en una suerte de terapia previa en la que ambos intérpretes regalan un retrato entrañable de los pros y contras de la cotidianeidad.

Temas
Seguí leyendo

Vuelve a escena la obra de teatro "Luisa", de Luciana Cervera Novo

Presentan una obra de teatro póstuma de Enrique Symns

El Teatro Cosmopolita de Llavallol presentará por primera vez la obra "Evita Vuelve"

Qué canción de Soda Stereo le dedicó Gustavo Cerati a María Carámbula

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
María Carámbula y Gustavo Cerati.  video
Vintage.

Qué canción de Soda Stereo le dedicó Gustavo Cerati a María Carámbula

Las más leídas

Te Puede Interesar

En Lomas de Zamora vacunan contra la gripe en hospitales y centros integrales de salud.
Salud.

Campaña contra la gripe en Lomas: quiénes pueden vacunarse