Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia protagonizan "El estado de la unión"

Gonzalo Heredia y Eleonora Wexler.

Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia protagonizan la obra de teatro "El estado de la unión", del escritor británico Nick Hornby, un matrimonio en nueve partes, bajo la dirección de Andrea Garrote, una comedia que retrata con maestría un matrimonio en crisis.

El estreno será el viernes 3 de abril en el Teatro Picadero, ubicado en el Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, en pleno Centro porteño. La obra tendrá funciones de viernes a domingo a las 20.

Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia ya habían protagonizado en 2024 en teatro la obra “La mentira”, con dirección del lomense Nelson Valente.

image Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia con Andrea Garrote. Cómo es la obra con Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia En escena, cada semana Matías y Ana Laura se citan en un bar antes de su sesión de terapia de pareja. Para salvar su relación es necesario repensarlo todo: el pasado, sus diferencias y complicidades, el sexo y el amor, las expectativas y los desengaños.

A través de diálogos profundos, honestos y con humor sarcástico por fuera de todo cliché, la simpatía del espectador fluctúa entre ambos personajes: risa y emoción en una suerte de terapia previa en la que ambos intérpretes regalan un retrato entrañable de los pros y contras de la cotidianeidad.

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