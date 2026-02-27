Vuelve a escena la obra de teatro "Luisa", de Luciana Cervera Novo

La banfileña Luciana Cervera Novo regresa a escena con “Luisa” , una obra de teatro dónde cuenta la historia de su bisabuela y de las mujeres de su familia. La artista es nieta de Luis Cervera Novo , que tiene su “Esquina de la Memoria” en Lomas de Zamora .

La puesta arranca su cuarta temporada los domingos a las 17, desde el 1 de marzo y por únicas cinco funciones, en Ítaca Complejo Teatral, la sala porteña ubicada en Humahuaca 4027. Las entradas se consiguen por Alternativa.

Escrita y protagonizada por Luciana Cervera Novo , tiene dirección de Natalia Pascale, asistencia de dirección de Soledad Ayardi y producción general del Grupo Matrioshka.

“Es la historia de mi bisabuela, a la que conocí y la pude disfrutar hasta mis 15 años. La obra habla del linaje familiar y de las voces femeninas de la familia. La obra tiene la mirada de esas voces”, le cuenta la actriz a La Unión.

Una historia familiar, en el teatro

Luisa es una mujer que emigra de España a la Argentina a principios del Siglo XX, con su hijo pequeño en brazos y un puñado de sueños, que ni la guerra ni su padre le pudieron arrebatar.

Expulsada de un país en ebullición y en su condición de pobre, madre soltera, joven y mujer, Luisa se reinventa en el exilio, donde irá forjando su destino con el amor y la lucha como banderas.

La obra también está atravesada por la historia del abuelo de la actriz, Luis Cervera Novo, que fue un detenido el 20 de mayo de 1977 por un grupo de tareas de la dictadura en la puerta del Comité Central el Partido Comunista.

Estuvo desparecido desde entonces junto a otros militantes y la familia hace pocos años pudo conocer el centro clandestino de detención al que fue confinado.

“Me pongo en la piel de Luisa, pero también hay partes que son de ficción para contar la historia. Por ejemplo, ella no fue Madre de Plaza de Mayo, pero en la obra hago un homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, explica la artista.

2386ec96-8e0b-40a7-8f8d-03dfcc3bb097 Luciana Cervera Novo, en su obra de teatro.

Una obra de teatro con la voz de Taty Almeida

La obra cuenta la historia de Luisa, desde una mirada con perspectiva de género, feminista, pluralista y defensora de los derechos humanos.

“Luisa” tiene las voces en off de Taty Almeida, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Matías Bertiche. “Taty es la persona más sencilla que conocí. Aceptó hacer esta participación y vino a la ver la obra en una de las primeras funciones que hicimos”, cierra Luciana.