sábado 21 de febrero de 2026
Finde cultural.

El Teatro del Municipio de Lomas de Zamora recibe a los vecinos con propuestas para todos los gustos

El Teatro del Municipio de Lomas de Zamora continúa con su programación cultural de verano con actividades para toda la familia.

El Teatro del Municipio de Lomas recibe a los vecinos con propuestas para todos los gustos.

Muestra de arte a cargo de un vecino de Lomas de Zamora

Una de las actividades destacadas es la exposición “La Miseria del Viento”, que reúne ilustraciones del artista lomense Gustavo Damián Ruiz basadas en el libro del escritor local Tomás Viera. La muestra propone un recorrido introspectivo que dialoga con el universo musical y poético de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes del rock argentino.

Las entradas gratuitas se reservan por la web del Municipio.
Manuel Castro 262.

Arrancó la programación de verano en el Teatro del Municipio
Ron y Velas, listo para festejar sus diez años con un show en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora. video
Orgullo.

La banda Ron y Velas cumple 10 años y lo festeja en el Teatro de Lomas

La exposición podrá visitarse hasta el 1° de marzo en el foyer del teatro, ubicado en Manuel Castro 262.

Espectáculo infantil con música y diversión

La agenda también incluye la obra “Fiesta en Pijamas”, una propuesta dirigida a las infancias que cuenta la historia de dos hermanos que deciden organizar una divertida celebración nocturna. El espectáculo incorpora canciones del repertorio infantil de artistas como Luli Pampin, Topa y Canticuénticos.

La función se realizará el domingo 22 de febrero a las 18. Para asistir, es necesario completar el formulario disponible en las redes oficiales del teatro.

Una vez realizada la inscripción, cada persona recibirá un código QR por correo electrónico para ingresar el día del evento. Las puertas se abrirán 15 minutos antes del inicio y el acceso será por orden de llegada.

Las más leídas

