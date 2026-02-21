El Teatro del Municipio de Lomas de Zamora recibe a los vecinos con propuestas para todos los gustos

El Teatro del Municipio de Lomas recibe a los vecinos con propuestas para todos los gustos.

El Teatro del Municipio de Lomas de Zamora continúa con su programación cultural de verano e incorpora nuevas propuestas que incluyen una muestra de artes visuales inspirada en el rock nacional y un espectáculo infantil, con entrada gratuita y abierta a la comunidad en Manuel Castro 262.

Una de las actividades destacadas es la exposición “La Miseria del Viento”, que reúne ilustraciones del artista lomense Gustavo Damián Ruiz basadas en el libro del escritor local Tomás Viera. La muestra propone un recorrido introspectivo que dialoga con el universo musical y poético de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes del rock argentino.

La exposición podrá visitarse hasta el 1° de marzo en el foyer del teatro, ubicado en Manuel Castro 262.

La agenda también incluye la obra “Fiesta en Pijamas”, una propuesta dirigida a las infancias que cuenta la historia de dos hermanos que deciden organizar una divertida celebración nocturna. El espectáculo incorpora canciones del repertorio infantil de artistas como Luli Pampin, Topa y Canticuénticos.

La función se realizará el domingo 22 de febrero a las 18. Para asistir, es necesario completar el formulario disponible en las redes oficiales del teatro.

Una vez realizada la inscripción, cada persona recibirá un código QR por correo electrónico para ingresar el día del evento. Las puertas se abrirán 15 minutos antes del inicio y el acceso será por orden de llegada.