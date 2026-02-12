La banda Ron y Velas cumple 10 años y lo festeja en el Teatro del Municipio de Lomas

Ron y Velas, listo para festejar sus diez años con un show en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

Cumplir años siempre es un momento especial. Y más para la banda de Lomas de Zamora Ron y Velas , que este viernes 13 de febrero celebrará su primera década de vida con un espectáculo gratuito en el Teatro del Municipio . Jonathan Meza , uno de los fundadores, hizo un repaso de la trayectoria y lo que significa este nuevo aniversario.

Ron y Velas es un conjunto dedicado a la interpretación de clásicos del vallenato y la cumbia colombiana , el cual se formó a fines de 2016 en Lomas de Zamora . La banda nació gracias al encuentro de un grupo de amigos que, luego de recorrer distintas agrupaciones, decidieron unir su pasión por la música caribeña y popular, construyendo una identidad propia que combina la tradición de la cumbia colombiana con un sonido actual y festivo.

Jonathan, junto a su amigo y colega Diego Ponce , decidieron formar la banda, que se gestó debido al anhelo de ser músicos independientes . “Trabajamos muchos años en la movida tropical, recorriendo Argentina y otros países con distintas bandas, pero por un tiempo nos alejamos de los escenarios, quizás por cansancio. Cuando volvimos, lo hicimos como dueños de nuestra música: así nació Ron y Velas”, rememoró, con nostalgia.

La banda, oriunda de Lomas de Zamora, destaca por sus canciones de cumbia colombiana y el vallenato.

“Como a los dos nos gustaba la cumbia colombiana, nos metimos de lleno en el género , pero buscando nuestro propio estilo. Llamamos a algunos amigos de Lomas con los que habíamos compartido banda y empezamos a crecer como banda”, detalló Meza, con nostalgia en cada una de sus palabras.

Con el paso del tiempo, Ron y Velas se consolidó en la escena, recorriendo distintos escenarios emblemáticos (incluso compartiendo show con Los Palmeras o con La Delio Valdez), pero también en las plataformas digitales. Su primer video, subido en YouTube en 2016, tiene casi 12 millones de reproducciones, una cifra rimbombante para una banda que es independiente y autogestionada.

Embed - Cumbia Sampuesana/Cumbia Cienaguera - Ron & Velas.

“En estos diez años la banda fue mutando, cambiando de músicos y encontrando su propia identidad. Más allá que nuestro género es cumbia colombiana, también consumimos cumbia argentina y otros géneros: hoy podemos decir que, cuando suena una canción de Ron y Velas, se sabe que es nuestra por los matices que presenta”, recalcó Jonathan.

Actualmente, la banda está formada por Jonathan Meza (timbales), Diego Ponce (voz líder y acordeón), Iván Quastler (congas), Rodrigo Farfán (guitarra), Jorge Luis Marín (bajo), Pablo “Charly” Martínez (caja vallenata), Luis “Bebo” Quinteros (tecladista) y Milagros Aguirre (voz femenina).

Un festejo a pura emoción en el distrito

Este viernes, a partir de las 20, Ron y Velas se presentará en el Teatro del Municipio en el marco del programa integral Gobierno de la Comunidad en Verano, que ofrece actividades gratuitas durante enero y febrero. Allí estarán acompañados por amigos músicos y, además, presentarán nuevas canciones que ya son parte de su repertorio. “Las localidades ya están agotadas en la web del Municipio”, reveló Meza.

“Estamos felices de festejar el cumpleaños en Lomas de Zamora, nuestra casa. Acá pasamos la juventud, crecimos y nos hicimos adultos. Tocar en el distrito es un disfrute extra, ver a los vecinos disfrutar con la música que hacemos es una satisfacción enorme”, sentenció Jonathan, con orgullo.