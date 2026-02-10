martes 10 de febrero de 2026
10 de febrero de 2026
Hoy, desde las 19.

La Plaza Grigera de Lomas de Zamora se llena de 2x4 con un nuevo Encuentro Milonguero

La propuesta, a cargo del profesor Martín Risoli, convoca a principiantes y avanzados a compartir una tarde de tango y abrazos en Lomas de Zamora.

Cualquier vecino de Lomas de Zamora puede ser parte de la actividad, que es abierta y a la gorra.

Como todas las semanas, la Plaza Grigera de Lomas de Zamora vuelve a ser el punto de reunión para los amantes del tango: en el atardecer de este martes, los vecinos podrán disfrutar de un Encuentro Milonguero abierto y a la gorra, donde habrá música y baile a puro 2x4.

Martín Risoli, profesor de tango con más de cuatro décadas de experiencia en lo que respecta a enseñanza del género nacional, es quien está a cargo de la actividad popular que se desarrollará hoy desde las 19 en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Sáenz, a metros del Palacio Municipal.

El centro de Lomas de Zamora, a puro baile nacional

El Encuentro Milonguero, que está ganando mayor popularidad a medida que suceden las distintas ediciones, ofrecerá un espacio para que tanto los principiantes como los avanzados puedan bailar y perfeccionar sus cualidades en el 2x4. Una jornada ideal para aprender los primeros pasos y pulir técnicas para luego ponerlas en práctica en distintas milongas de la zona.

El tango suena en el espacio público de Lomas de Zamora todos los martes.

“Nos volvemos a encontrar en la Plaza Grigera, donde la alegría y los abrazos están garantizados como en todas las oportunidades en las que nos reunimos”, indicó Risoli, quien aprovechó la ocasión para invitar a todos los vecinos a ser parte del evento popular.

Nos volvemos a encontrar en la Plaza Grigera, donde la alegría y los abrazos están garantizados como en todas las oportunidades en las que nos reunimos

Una vez finalizada la actividad, Martín pasará la gorra para aquellos que deseen colaborar con el proyecto que se hace a pulmón y se sostiene, en gran parte, gracias a la contribución de los propios vecinos. Y es que el dinero es usado para mejoras en cuanto al equipamiento y también para invertirlo en la presencia de algún artista de la zona.

Risoli logró instalar el universo tanguero en distintas ciudades de Lomas: además de la jornada en la Plaza Grigera, también fomenta el tango en la Plaza San Martín de Turdera y en la Plaza Roberto Sánchez de Banfield. A través de su Facebook, Martín mantiene informado a los vecinos con cada jornada: los interesados en asistir simplemente deben acercarse a cada edición en el horario acordado.

