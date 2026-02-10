La Plaza Grigera de Lomas de Zamora se llena de 2x4 con un nuevo Encuentro Milonguero

Como todas las semanas, la Plaza Grigera de Lomas de Zamora vuelve a ser el punto de reunión para los amantes del tango : en el atardecer de este martes, los vecinos podrán disfrutar de un Encuentro Milonguero abierto y a la gorra, donde habrá música y baile a puro 2x4.

Martín Risoli , profesor de tango con más de cuatro décadas de experiencia en lo que respecta a enseñanza del género nacional, es quien está a cargo de la actividad popular que se desarrollará hoy desde las 19 en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Sáenz, a metros del Palacio Municipal.

El Encuentro Milonguero, que está ganando mayor popularidad a medida que suceden las distintas ediciones, ofrecerá un espacio para que tanto los principiantes como los avanzados puedan bailar y perfeccionar sus cualidades en el 2x4 . Una jornada ideal para aprender los primeros pasos y pulir técnicas para luego ponerlas en práctica en distintas milongas de la zona.

“Nos volvemos a encontrar en la Plaza Grigera, donde la alegría y los abrazos están garantizados como en todas las oportunidades en las que nos reunimos”, indicó Risoli, quien aprovechó la ocasión para invitar a todos los vecinos a ser parte del evento popular.

Una vez finalizada la actividad, Martín pasará la gorra para aquellos que deseen colaborar con el proyecto que se hace a pulmón y se sostiene, en gran parte, gracias a la contribución de los propios vecinos. Y es que el dinero es usado para mejoras en cuanto al equipamiento y también para invertirlo en la presencia de algún artista de la zona.

Risoli logró instalar el universo tanguero en distintas ciudades de Lomas: además de la jornada en la Plaza Grigera, también fomenta el tango en la Plaza San Martín de Turdera y en la Plaza Roberto Sánchez de Banfield. A través de su Facebook, Martín mantiene informado a los vecinos con cada jornada: los interesados en asistir simplemente deben acercarse a cada edición en el horario acordado.