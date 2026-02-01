El Club Temperley se unió a la colecta del fútbol para ayudar a la Patagonia

El Club Temperley destacó la unión de más de 15 clubes de todo el país para el aporte hacia brigadistas y familias de La Patagonia.

Gracias a la unión de varios clubes de fútbol es que se lleva adelante una gran campaña para colaborar con los feroces incendios que padece La Patagonia y el Club Atlético Temperley es uno de los que están difundiendo la posibilidad de colaborar a través de una transferencia económica que va directo al lugar del hecho.

A través de #ClubesUnidosPorLaPatogonia es que más de 15 equipos de fútbol del país están participando de la reciente cruzada solidaria. Desde el Club Atlético Temperley informaron que es una excelente oportunidad para ayudar en un momento donde La Patagonia está necesitando fondos para poder salir adelante tras la cantidad de incendios que sufren y sufrieron.

Valeria Aguilar, referente del área solidaria y socia del gasolero recalcó: "El dinero va directo al alias de amigos por la patogonia. Clubes en red se unió para hacer una difusión masiva. Es importante destacar que ninguno de los clubes reciben dinero para esto ya que la idea desde un principio fue que vaya a las personas que lo necesitan".

Todo lo recaudado va directo a colaborar con los brigadistas que están trabajando de sol a sol. "El dinero es sumamente importante para la compra de elementos necesarios para combatir el fuego", destacó Aguilar.

También , la colecta apunta a brindar asistencia directa a las familias afectadas por los incendios. Bajo el lema "cada peso cuenta, gracias por tu apoyo", es que las redes se llenaron de posteos para poder difundir la red solidaria por parte del mundo del fútbol que cuenta con millones de adeptos.

"Es simplemente desde el lugar donde estén que puedan hacer una transferencia mínima para que llegue a las manos que realmente lo necesitan", apuntó Aguilar.

El Club Temperley dio detalles de como hacer para ayudar

Las personas que puedan aportar mucho o poco para las familias y brigadistas que padecen los incendios en La Patagonia, simplemente desde la comodidad de sus casas pueden realizar una transferencia al alias de Mercado Pago: AMIGOSDELAPATAGONIA

A través de PayPal: PAYPAL.ME/AMIGOSDELAPATAGONIA

Ambos a nombre de Asociación de Amigos de La Patagonia

Mirá el posteo de Temperley y los otros clubes del país