Se anunciaron los precios, días y horarios para el debut de Temperley en la Copa Argentina

Temperley se prepara para volver a disputar la Copa Argentina este jueves 5 de febrero ante Barracas Central en la cancha de Arsenal. La gran expectativa que genera la vuelta del Gasolero a la competencia hace suponer que sus hinchas coparán el estadio Julio Grondona y es por eso que ya se conocen días, horarios y precios de las localidades.

Según informó la organización de la Copa Argentina , los tickets se venderán de manera presencial en las boleterías ubicadas en el ingreso al estacionamiento del Club Atlético Temperley , en Vicente López 1098, Turdera. Esto será un día antes del partido.

La venta de entradas comenzará el miércoles 4 de febrero de 13 a 20 y el jueves 5 de febrero de 11 a 18. Desde la organización remarcaron que no habrá venta de entradas el día del partido en el estadio, por lo que habrá que adquirirlas con anticipación.

Con respecto a los precios de las localidades, los precios son: $40.000 para menores (hasta 11 años) en sector popular, $50.000 la popular y $70.000 la platea. Se espera una importante convocatoria de hinchas celestes en Sarandí para acompañar al Gasolero en esta nueva presentación por la Copa Argentina.

Por su parte, la parcialidad de Barracas Central podrá acceder a la venta de localidades el miércoles 4 de febrero de 11 a 18 en las boleterías del Club Atlético Barracas Central (Luna 1211, CABA).

Asimismo, la organización informó que las entradas que se venden en boleterías se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Antecedentes favorables de Temperley jugando en Sarandí

El encuentro entre Temperley y Barracas Central se jugará el jueves 5 de febrero, desde las 21:15, en un partido que marcará el inicio del camino del Gasolero en una nueva edición del certamen federal, que reúne a equipos de todas las categorías del fútbol argentino.

En la previa, los antecedentes invitan al optimismo para Temperley en Sarandí por Copa Argentina. Allí empató 1-1 con Patronato en 2015 y avanzó por penales, venció 1-0 a Estudiantes de Caseros en 2018 y protagonizó una goleada histórica por 4-0 ante Deportivo Maipú en los 16avos de final de ese mismo año.

Con la sede confirmada y el historial a favor, Temperley buscará ratificar su buen recuerdo en el estadio Julio Humberto Grondona y avanzar de fase ante un rival de Primera División, en un duelo que promete intensidad y gran convocatoria de público.