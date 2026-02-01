domingo 01 de febrero de 2026
Escribinos
1 de febrero de 2026
Rescate emotivo.

El enorme gesto que tuvo Antonio Gasalla con Nazareno Mottola

Nazareno Mottola recordó una noble actitud que tuvo Antonio Gasalla en un difícil momento económico de su vida en tiempos en los que trabajan juntos.

Nazareno Mottola y Antonio Gasalla.&nbsp;

Nazareno Mottola y Antonio Gasalla. 

“Yo me compré una casa que empecé a remodelar. En un momento levanté todo el techo porque como me iba a Mar del Plata aproveché para que hagan todo”, recordó Nazareno Mottola.

Lee además
Polino y Gasalla, grandes amigos.
Dolor

La emotiva despedida de Marcelo Polino a Antonio Gasalla
Susana y Gasalla, gran dupla.
Profundo dolor

La tristeza de Susana Giménez por la muerte de Antonio Gasalla
Embed - El conmovedor gesto de Antonio Gasalla con Nazareno Mottola: "Yo no tenía techo"

Los cambios que complicaron a Nazareno Mottola

Luego Nazareno Mottola contó que los cambios en la producción que compartían modificaron las fechas y su presupuesto: “Yo saqué una cuenta y teníamos que terminar, suponete, el 10 de marzo y terminamos el 28 de febrero. La semana no me daba”.

“Mi cara de preocupación era: ‘No tengo techo, no llego’” y siguió: “Saqué una cuenta y no llegaba. Le dije que tenía que ver cómo hacía y no sé cuánto”.

Fue entonces cuando Antonio Gasalla, percibiendo el estado de ánimo del humorista, se acercó a él para interesarse por su situación. “Me llamó y me dijo: ‘Hola, Naza, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo va con lo de la casa? Bien, bien’. ¡¿Yo qué le iba a decir?!”, recordó.

image
Antonio Gallasa y Nazareno Mottola compartieron elenco.

Antonio Gallasa y Nazareno Mottola compartieron elenco.

“Decime la verdad”, insistió Antonio Gasalla, decidido a ayudar. El desenlace fue tan sencillo como conmovedor: “Él abrió como un cajón así y me dio la plata que me faltaba. Me acuerdo que eran 20 mil pesos”, rememoró, sobre la cifra que era poco dinero en aquellos años.

“Le dije que no, de ninguna manera. ‘No, por favor, no, yo quiero que lo tengas. No, no, no’”, dijo Nazareno Mottola.

“Se puso a llorar y me dijo ‘Naza, yo quiero que lo agarres’”, rememoró, sobre la emoción de Antonio Gasalla. “Le dije que yo se lo aceptaba con la condición de que cuando volvamos a arrancar, yo se lo devolvía”, agregó

“Él no me la quiso aceptar después. Yo le dije: ‘No, no, Antonio, lo que habíamos quedado para mí, me hace sentir mejor así’. Conmigo ha tenido muy buenos gestos”, reconoció la figura de Peligro sin codificar.

Temas
Seguí leyendo

La emotiva despedida de Marcelo Polino a Antonio Gasalla

La tristeza de Susana Giménez por la muerte de Antonio Gasalla

Juana Molina lamentó no haberse amigado con Antonio Gasalla

"Lo hago por mis hijos": qué dijo Nazarena Vélez de frase hecha meme

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Soledad Pastorutti y su esposo. 
Vintage.

Así nació el amor entre Soledad Pastorutti y su esposo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Flamengo perdió la Supercopa de Brasil con Corinthians. ¿Se anima a soñar Lanús?
Atención.

¿Se puede ilusionar Lanús? Flamengo perdió la Supercopa con Corinthians