El enorme gesto que tuvo Antonio Gasalla con Nazareno Mottola

Nazareno Mottola recordó un valioso gesto que tuvo Antonio Gasalla con él y lo contó con lujo de detalles durante la entrevista en Estás a tiempo, el ciclo de streaming de la TV Pública que conducen Christian Sancho y Celeste Muriega .

“Yo me compré una casa que empecé a remodelar. En un momento levanté todo el techo porque como me iba a Mar del Plata aproveché para que hagan todo”, recordó Nazareno Mottola.

Luego Nazareno Mottola contó que los cambios en la producción que compartían modificaron las fechas y su presupuesto: “Yo saqué una cuenta y teníamos que terminar, suponete, el 10 de marzo y terminamos el 28 de febrero. La semana no me daba”.

“Mi cara de preocupación era: ‘No tengo techo, no llego’” y siguió: “Saqué una cuenta y no llegaba. Le dije que tenía que ver cómo hacía y no sé cuánto”.

Fue entonces cuando Antonio Gasalla, percibiendo el estado de ánimo del humorista, se acercó a él para interesarse por su situación. “Me llamó y me dijo: ‘Hola, Naza, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo va con lo de la casa? Bien, bien’. ¡¿Yo qué le iba a decir?!”, recordó.

image Antonio Gallasa y Nazareno Mottola compartieron elenco.

“Decime la verdad”, insistió Antonio Gasalla, decidido a ayudar. El desenlace fue tan sencillo como conmovedor: “Él abrió como un cajón así y me dio la plata que me faltaba. Me acuerdo que eran 20 mil pesos”, rememoró, sobre la cifra que era poco dinero en aquellos años.

“Le dije que no, de ninguna manera. ‘No, por favor, no, yo quiero que lo tengas. No, no, no’”, dijo Nazareno Mottola.

“Se puso a llorar y me dijo ‘Naza, yo quiero que lo agarres’”, rememoró, sobre la emoción de Antonio Gasalla. “Le dije que yo se lo aceptaba con la condición de que cuando volvamos a arrancar, yo se lo devolvía”, agregó

“Él no me la quiso aceptar después. Yo le dije: ‘No, no, Antonio, lo que habíamos quedado para mí, me hace sentir mejor así’. Conmigo ha tenido muy buenos gestos”, reconoció la figura de Peligro sin codificar.