Dolor por la muerte de una querida bailarina de tango de Lomas de Zamora.

En las últimas horas trascendió la triste noticia del fallecimiento de Claudia Beatriz De Santis, una destacada artista lomense, bailarina y profesora de tango . La comunidad de la cultura de Lomas de Zamora la despidió con gran pesar y palabras de admiración y agradecimiento por su compromiso con el arte y la enseñanza.

"La última vez que la vi fue el año pasado en el Centro Cultural Fiorito. El último día que dijo unas palabras tan bonitas, estaba tan bonita, siempre con esa sonrisa tan dulce que la caracterizaba", expresó

Vicky Guggiari, artista plástica que la conocía desde hace años, expresó: "Que el amor sea más poderoso que todo... que el arte haya sido el mejor lugar desde donde habitar este mundo y sea el mejor el mejor estadio en todas las existencias posibles".

Su visión del tango

En una entrevista que le dio al periodista Juan Carlos Varela García, expresó qué sentía al bailar tango: "Es una forma de vida que exige mucho respeto y cuidado, el hombre debe ser un caballero para ganarse un lugar, el tango tiene ciertas normas, protocolos, exige una responsabilidad compartida, es como en la vida, el cincuenta y cincuenta, el hombre en una pista propone, invita a la señorita quien se predispone o no…Los hombres son medios apocados al momento de invitar a bailar…Yo por ejemplo soy una que saco a bailar, recorro la pista y si me gusta, le digo, queres bailar? Antes sacaba a bailar solo el hombre, pero los tiempos han cambiado y ahora también la mujer lo puede hacer…”