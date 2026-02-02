La Fundación Hastinapura de Lomas abre sus actividades y apuesta al factor social y solidario

Con un amplio programa de actividades, la Fundación Hastinapura , filial Lomas abre sus puertas para las personas que quieran encontrar la paz y la calma interior a través de la práctica del yoga, profesorados, clases de meditación y hatha yoga, actividades culturales y la posibilidad de ayudar a las personas en situación de calle.

La gran mayoría de las propuestas que tiene la fundación se pueden tomar de forma presencial, pero también online para quienes no puedan acercarse a la sede ubicada en Balcarce 290, Lomas.

Como cada año, proponen un abanico de opciones siempre en el marco de fortalecer el interior de cada persona a través de las prácticas conscientes, la respiración, los cantos de mantras y toda actividad que colabore a mejorar mente, cuerpo y espíritu.

A partir de hoy tienen un programa de actividades que se basan en charlas sobre los distintos profesorados que dictan en la sede lomense. Loreley que es parte de la fundación, comentó: "Los que tengan alguna duda sobre las formaciones pueden asistir a las charlas que son sumamente importante para despejar dudas antes de anotarse".

Los encuentros para brindar información estarán enfocados en los profesorados de hatha yoga, de meditación y de la escuela de filosofía. "También va a arrancar un curso introductorio al profesorado de yoga que es fundamental para quienes tengan alguna duda porque los acerca a lo que realmente será la formación en caso de decidirse", resaltó Loreley y aportó que todas estas charlas ya sean presenciales o virtuales se pueden acceder simplemente abonando un bono contribución.

El factor solidario siempre presente en la escuela de Lomas

La acción social siempre está presente en la sede lomense, por lo que este año continuarán brindando ayuda a las personas en situación de calle. "Lo que hacemos nosotros es entregar viandas de comida que preparamos especialmente en la fundación", comentó la integrante del espacio.

Para ello, todo el año reciben en el lugar donaciones de alimentos no perecederos, pero también juntan frazadas, ropa y calzado en buen estado.

Para sumar a la acción solidaria, también ofrecen actividades que a modo de entrada se pueda acceder con una donación. Por eso, anticiparon que quienes quieran conocer el lugar y además ayudar pueden hacerlo.

Este martes habrá una encuentro de meditación a las 18 presencial al que se puede acceder simplemente colaborando con un alimento no perecedero. En tanto, los miércoles 18 y 25 de este mes a las 18, la profesora Liliana La Rocca brindará un taller sobre "El secreto de la felicidad, el sentido de la vida" que será presencial y a beneficio.

Para más información sobre días y horarios de cada evento, charla o actividad hay que entrar en @hastinapuralomasdezamora también se puede llamar al 4292-0581. Por mensaje de WhatsApp al 1150171543

Una escuela de formación en sabiduría

Hastinapura Lomas comparte con quienes se acercan al espacio o de forma presencial, un camino vivo de estudio, práctica y servicio.

A través de la práctica de yoga y meditación, seminarios de meditación, kirtans y plegarias, y espacios de acción social, junto a las charlas informativas de los profesorados de yoga y meditación y el Curso de Filosofía Espiritual de Oriente y Occidente es que es una de las escuelas más completas de la zona con sedes en CABA y varios puntos del país.

Cada propuesta es una invitación a cultivar presencia, conciencia y compromiso, integrando la práctica personal con la vida cotidiana y el servicio a los demás.

Sus consignas son las prácticas conscientes, estudiar, compartir y servir a quienes lo necesitan.