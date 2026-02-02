En Lomas de Zamora, los clubes de barrio aprenden a cuidar el ambiente con tareas de reciclado

Para que cada vez más vecinos se comprometan con el cuidado del ambiente e incorporen hábitos saludables, el Municipio realiza diferentes iniciativas en clubes de barrio de Lomas de Zamora .

A través del programa Mi Club Recicla , ya son 46 las instituciones deportivas que participaron de talleres sobre la correcta separación de residuos y recibieron cestos, tachos y campanas de reciclaje para fortalecer las prácticas dentro de cada sede.

"Los clubes se convierten en referentes no solo en el ámbito deportivo, sino también en la concientización de los vecinos, enseñando la importancia de reducir, reutilizar y reciclar para construir un futuro más sustentable para todos y todas", destacaron desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad en relación a la iniciativa en conjunto con la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Relaciones Institucionales.

Durante el año pasado, en los clubes de barrio también organizaron plantaciones de árboles y erradicaciones de microbasurales para evitar focos de contaminación. También hubo fumigaciones y desratizaciones con el fin de reforzar la prevención y el cuidado de la salud .

Cómo es la recolección diferenciada en Lomas de Zamora

En Lomas se desarrolla el programa de recolección domiciliaria diferenciada Día Verde, que consiste en retirar los materiales reciclables por la puerta de las casas de los vecinos. En esta primera etapa, se lleva adelante los lunes en Llavallol, martes en Santa Catalina, miércoles en Banfield, jueves en Temperley y Turdera, y los sábados en Lomas. Siempre antes de las 10 de la mañana, los vecinos de cada localidad pueden separar sus residuos (papel, cartón, plástico, vidrio y metal) y sacarlos al cesto de la calle en una bolsa con un sticker que los identifique.

Los trabajadores de las cooperativas se llevarán los bolsas de los domicilios para seguir avanzando con el proceso de tratamiento y reutilización. Los stickers se pueden pedir en los Centros de Gestión Municipal (CGM) o descargarlos en la web del Municipio.