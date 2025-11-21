Entregan materiales deportivos a clubes de barrio de Lomas

Los clubes de barrio generan inclusión , oportunidades y redes de contención. Desde el Municipio de Lomas les entregan kits y materiales deportivos para potenciar los entrenamientos y competencias .

La campeona sudamericana Ruth "La Roca" Aquino tiene una Escuela de Boxeo en el Atlético Llavallol , ubicado sobre la calle Luis Piedrabuena 251 , donde más de 80 chicos y chicas entrenan en doble turno los lunes, miércoles y viernes. Allí entregaron guantes, mancuernas, colchonetas, sogas, conos y barras, entre otros elementos para las clases.

"También entregamos kits en la escuela impulsada por Joel, un vecino boxeador de 20 años que tuvo la iniciativa de abrir un espacio de entrenamiento en el Microestadio Gatica de Budge (Necol 2568) para formar e incluir a jóvenes del barrio. Actualmente entrenan alrededor de 20 vecinos y vecinas de distintas edades", informaron desde la Subsecretaría de Relaciones Institucionales .

En conjunto con la Unión Hockey Del Sur y la Liga Mil Flores se puso en marcha una escuela de hockey dentro de la Sociedad de Fomento 824 Sueños ubicada sobre Vicente Barbieri 1839 , en el Barrio Odisa de Santa Marta . Allí recibieron kits para las clases gratuitas que se dan los martes y jueves, de 18 a 20.

Más acciones en clubes de barrio

En Lomas hay más de 30 clubes de barrio que incorporaron la práctica ecológica del reciclado a sus actividades cotidianas. "Los clubes se convierten en referentes no solo en el ámbito deportivo, sino también en la concientización de los vecinos, enseñando la importancia de reducir, reutilizar y reciclar para construir un futuro más sustentable para todos y todas", destacaron desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad en relación a la iniciativa en conjunto con la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Relaciones Institucionales.

Mi Club Recicla es el nombre del programa que ya brindó charlas sobre la correcta separación de residuos para deportistas de los clubes La Perla, Darwin, Los Chicos de Malvinas, Círculo Policial, Los Chicos Gauchitos, Colón, El Corcho, Córdoba, Cludias, San Gerónimo, Juventud Unida de Falucho y en la Sociedad de Fomento Carola Lorenzini, entre otras entidades. También entregaron cestos, tachos y campanas de reciclaje para fortalecer las prácticas dentro de cada institución.