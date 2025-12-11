jueves 11 de diciembre de 2025
11 de diciembre de 2025
El Cuarteto La Púa celebra 20 años de música en el CAFF

El Cuarteto La Púa, una formación con integrantes de la región y que renueva la escena del tango, celebra sus 20 años de música en el CAFF.

Celebran dos décadas de música.&nbsp;

“Será una noche irrepetible, colmada de alegría y de ese abrazo compartido que sólo la música puede provocar”, adelantan desde el grupo.

Lomas fomenta el tango en distintos espacios culturales.
El 14 de diciembre.

"Punto Milonga" despide el año en Lomas a pura música y amistad
El show será en el Museo Pïo Collivadino de Banfield. 
Arethas cierra el año en el Museo Pío Collivadino de Banfield

Y agregan que será “una velada llena de invitadas e invitados, amigos y amigas que se suman para celebrar la cosecha de tantos años de siembra y de caminos andados”.

Dos décadas de música.

El grupo lo integran Leandro Angeli en guitarra, Juan Otero en guitarra, Cristian Huillier en guitarra y Pablo Sensottera en guitarrón criollo.

Dos décadas de música y tango

Para celebrar sus dos décadas en la escena del tango y de la música popular, El Cuarteto La Púa ofrecerá un concierto que recorre dos décadas de resistencia, trabajo colectivo, creación y búsqueda artística.

Desde sus inicios, El Cuarteto La Púa se ha destacado por una estética propia que combina tradición y vanguardia, con arreglos originales, composiciones propias y un sonido que renovó el lenguaje de los tradicionales cuartetos de guitarras.

Su música ha marcado a nuevas generaciones convirtiéndolos en una de las formaciones referentes del género.

Cuarteto La Púa celebra 20 años, sábado 13 de diciembre a las 21, puerta a las 20, en el Club Atlético Fernández Fierro, (CAFF), Sánchez de Bustamante 772, Capital.

Entradas en bue.tickethoy.com

