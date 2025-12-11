El Cuarteto La Púa celebra 20 años de música en el CAFF

El Cuarteto La Púa , una legendaria formación con instrumentistas de la región en sus filas, celebra 20 años de música y trayectoria en el mundo del tango con un concierto especial y festivo en el escenario del Club Atlético Fernández Fierro (CAFF).

“Será una noche irrepetible, colmada de alegría y de ese abrazo compartido que sólo la música puede provocar”, adelantan desde el grupo.

Y agregan que será “una velada llena de invitadas e invitados, amigos y amigas que se suman para celebrar la cosecha de tantos años de siembra y de caminos andados”.

El grupo lo integran Leandro Angeli en guitarra, Juan Otero en guitarra, Cristian Huillier en guitarra y Pablo Sensottera en guitarrón criollo.

Dos décadas de música y tango

Para celebrar sus dos décadas en la escena del tango y de la música popular, El Cuarteto La Púa ofrecerá un concierto que recorre dos décadas de resistencia, trabajo colectivo, creación y búsqueda artística.

Desde sus inicios, El Cuarteto La Púa se ha destacado por una estética propia que combina tradición y vanguardia, con arreglos originales, composiciones propias y un sonido que renovó el lenguaje de los tradicionales cuartetos de guitarras.

Su música ha marcado a nuevas generaciones convirtiéndolos en una de las formaciones referentes del género.

MÁS INFO

Cuarteto La Púa celebra 20 años, sábado 13 de diciembre a las 21, puerta a las 20, en el Club Atlético Fernández Fierro, (CAFF), Sánchez de Bustamante 772, Capital.

Entradas en bue.tickethoy.com