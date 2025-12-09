Facundo Galli y Nicolás Lapine, juntos en Casa Ignea de Temperley

Facundo Galli y Nicolás Lapine compartirán su música y sus canciones en formato íntimo acústico en el ciclo “Música en el taller” , en Casa Ignea de Temperley, donde funciona el taller de alfarería de la artista Sol Carta, para cerrar el año.

“Tanas de compartir, hace más de un año que no tocábamos juntos y medio que ya es tradición de nuestra amistad compartir el escenario”, le cuenta Nicolás Lapine a La Unión.

Y sobre este nuevo encuentro con Facundo Galli, agrega: “El fin de año fue una excusa para juntarnos a brindar y compartir con la gente que nos sigue, y elegimos Casa Ignea porque lo sentimos como propio, como una segunda casa”.

“Vamos a cantar canciones de los discos que sacamos este año y también vamos a tocar otras viejas que nos gustan y que solemos entrecruzar. Vamos a estrenar una canción cada uno, que casualmente, sin planearlo tienen un mismo hilo conductor en la temática. Sol Carta va a estar proyectando en algunas canciones también. Esperamos que sea una noche relajada, íntima, profunda en su simpleza”, cierra.

image Facundo Galli y Nicolás Lapine.

Facundo Galli y Nicolás Lapine, dos músicos de largo recorrido

Facundo Galli es un cantautor nacido en Estación Chapadmalal, en las afueras de Mar del Plata. Actualmente vive en Buenos Aires y pasó varios años en Temperley.

Tiene como solista tres álbumes de estudio: "Last Pamperito" (2013), "Liebre" (2016) y "Tren" (2019). “Las melodías” es su último trabajo.

En sus canciones mezcla influencias del pop, el folklore y la música rioplatense; y en sus letras busca una síntesis de belleza y cotidianeidad.

Además de su proyecto solista, en 2017 formó La Liebre y el Caracol junto al cantautor Julián Oroz. Grabó 'La Mirada Prestada' un disco a dúo con el cantautor Niño Etc.

Nicolás Lapine es oriundo de Turdera. En sus canciones aparecen tanto imágenes barriales e historias anónimas cotidianas como reflexiones con un tinte más universal.

Lleva editados dos álbumes como solista, "Luz y sombra" (2019), "Lo que tenga que durar el mundo" (2020) y dos sencillos, "Simpleza" (2021) y "Barrio" (2022). Sus últimos trabajos es el EP "Relieves" y "Algunas formas del tiempo".

Suele tocar en vivo en formato guitarra y voz, y a veces también en diferentes formatos, a dúo con piano, en trío con percusión y electrónica y con banda completa.

MÁS INFO

Nicolás Lapine y Facundo Galli, el viernes a las 21 en Casa Ignea de Temperley, 25 de Mayo 378.