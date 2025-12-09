martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025
Facundo Galli y Nicolás Lapine, juntos en Casa Ignea de Temperley

Para cerrar el año, Facundo Galli y Nicolás Lapine compartirán su música en Temperley. Se suma Sol Carta proyectando sus visuales.

Por Edgardo Solano
“Tanas de compartir, hace más de un año que no tocábamos juntos y medio que ya es tradición de nuestra amistad compartir el escenario”, le cuenta Nicolás Lapine a La Unión.

Y sobre este nuevo encuentro con Facundo Galli, agrega: “El fin de año fue una excusa para juntarnos a brindar y compartir con la gente que nos sigue, y elegimos Casa Ignea porque lo sentimos como propio, como una segunda casa”.

“Vamos a cantar canciones de los discos que sacamos este año y también vamos a tocar otras viejas que nos gustan y que solemos entrecruzar. Vamos a estrenar una canción cada uno, que casualmente, sin planearlo tienen un mismo hilo conductor en la temática. Sol Carta va a estar proyectando en algunas canciones también. Esperamos que sea una noche relajada, íntima, profunda en su simpleza”, cierra.

Facundo Galli y Nicolás Lapine, dos músicos de largo recorrido

Facundo Galli es un cantautor nacido en Estación Chapadmalal, en las afueras de Mar del Plata. Actualmente vive en Buenos Aires y pasó varios años en Temperley.

Tiene como solista tres álbumes de estudio: "Last Pamperito" (2013), "Liebre" (2016) y "Tren" (2019). “Las melodías” es su último trabajo.

En sus canciones mezcla influencias del pop, el folklore y la música rioplatense; y en sus letras busca una síntesis de belleza y cotidianeidad.

Además de su proyecto solista, en 2017 formó La Liebre y el Caracol junto al cantautor Julián Oroz. Grabó 'La Mirada Prestada' un disco a dúo con el cantautor Niño Etc.

Nicolás Lapine es oriundo de Turdera. En sus canciones aparecen tanto imágenes barriales e historias anónimas cotidianas como reflexiones con un tinte más universal.

Lleva editados dos álbumes como solista, "Luz y sombra" (2019), "Lo que tenga que durar el mundo" (2020) y dos sencillos, "Simpleza" (2021) y "Barrio" (2022). Sus últimos trabajos es el EP "Relieves" y "Algunas formas del tiempo".

Suele tocar en vivo en formato guitarra y voz, y a veces también en diferentes formatos, a dúo con piano, en trío con percusión y electrónica y con banda completa.

Nicolás Lapine y Facundo Galli, el viernes a las 21 en Casa Ignea de Temperley, 25 de Mayo 378.

