domingo 07 de diciembre de 2025
6 de diciembre de 2025
Para agendar.

Kevin Johansen y Liniers llegan con su espectáculo a la Provincia

La música de Kevin Johansen y el arte de Liniers salen a escena en un espectáculo único que hará una escala en un teatro de la Provincia.

Por Diario La Unión
Kevin Johansen y Liniers cierran un año con un disco y un libro nuevo, con una gira 2025 que los tuvo con más de 40 shows por varios continentes y nuevas ciudades, y la Provincia es parte de la celebración del encuentro de música y arte.

La cita será el próximo 12 de diciembre llegan al Teatro Ópera de La Plata para unirse a los festejos por los 73 años del recinto.

Más de 15 años después de su primera vez, la fiesta continúa: Kevin Johansen, su banda The Nada y Liniers cumplen con su ritual de fin de año y regresan a La Plata para cerrar un 2025 inolvidable, una gira que los ha llevado por varios continentes y ciudades con este espectáculo único de canciones, dibujos y humor, reconocido por el público y por la crítica, esta mezcla original y con mucho arte que une a Kevin Johansen y su histórica banda The Nada junto a Liniers.

Arte, música, baile y humor inteligente se vuelven a unir en el escenario para un cierre de año en dos veladas inolvidables.

Kevin Johansen y Liniers, con música y arte

Kevin Johansen + The Nada ofrecen un recorrido por las canciones más reconocidas de su discografía, mientras Liniers las improvisa, ilustra y recrea en dibujos en tiempo real sobre una pantalla colocada como fondo del escenario.

Un pequeño mundo de música e ilustraciones envolverá al espectador en la aventura que proponen los dos grandes artistas y amigos. Un libro en vivo o un concierto ilustrado: una oportunidad única para apreciar y disfrutar de este consumado dúo y su arte.

Durante los últimos 16 años, el show viajó desde América Latina hasta Europa, y se ha presentado en las salas, teatros, eventos culturales y ferias de libro más importantes.

Entradas a la venta por sistema Livepass y boletería del teatro.

Comprando tus entradas con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés.

