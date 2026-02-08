El enojo de Lali Espósito en su show en Paraná: "Si no te gusta mi música..."

Lali Espósito fue la artista elegida para cerrar la Fiesta Nacional del Mate.

El primer recital del año que brindó Lali Espósito fue en la 35° edición de la Fiesta Nacional del Mate ante más de 140 mil personas que se desarrolló en Paraná, Entre Ríos. La artista fue elegida para cerrar la celebración donde estuvieron presentándose varios artistas gratis, pero su presentación fue la más concurrida.

La artista pop deslumbró con un nuevo look de su vestuario en su tour "No vayas a atender cuando el demonio llama" y durante la presentación resaltó su felicidad por "ser parte de un espectáculo nacional y popular", en el marco del show que se llevó a cabo en la Plaza de las Colectividades (zona del Puerto Nuevo) con entrada libre y gratuita para el público general.

Para los medios locales, se consideró una "noche récord" para el festival, superando ampliamente las expectativas de los organizadores. En ese marco, Lali volvió a celebrar la realización de eventos gratuitos con la frase: "¡Larga vida a los festivales populares!", un mensaje que resurgió la polémica respecto al financiamiento de ese tipo de eventos.

El mensaje cargado de polémica de Lali Espósito La artista dio un mensaje contra el odio, en el que pidió respeto y empatía a quienes la critican en redes: "Si no te gusta mi música y mi mundo, simplemente no lo consumas, no hace falta remarcar cada segundo de la forma más cruel posible que lo que hago no te gusta".

Para el cierre de la noche bien arriba, Lali cantó "Boomerang" y "Laligera". A pesar que no hubo transmisión oficial por streaming o TV, los comentarios, videos y las imágenes se comenzaron a difundir por las redes sociales a través de los fanáticos que acamparon desde temprano para estar en las primeras filas. Fue una noche donde la artista interactuó mucho con el público entrerriano y celebró el show plenamente federal de la fiesta justo cuando la cantante se prepara sus grandes fechas en el Estadio River Plate, programadas para junio 2026. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laliinfooficial/status/2020368232410960151&partner=&hide_thread=false Lali se toma un mate en el escenario de Paraná pic.twitter.com/vraZs54qVW — INFO LALI (@laliinfooficial) February 8, 2026

