Martín Bossi sorprendió al explicar por qué no saldría con Lali Espósito y otras famosas

El lomense Martín Bossi es muy celoso de su vida privada y reveló que no tendría un romance con mujeres de alta exposición mediática, como Wanda Nara , Pampita o Lali Espósito , quien viene de anunciar su casamiento con P edro Rosemblat.

"Tampoco saldría con mujeres como Wanda Nara, Pampita o Lali Espósito , son encantadoras, inteligentes y bellas, pero yo elijo mujeres que no estén expuestas", dijo Martín Bossi.

“Pero yo elijo mujeres que no estén expuestas”, explicó, antes de cerrar con una definición tan honesta como provocadora: “Nunca me enamoraría de alguien como yo, que busca la aprobación constante con un ego desmedido”.

Y explicó: “Corro con una desventaja: en tiempos donde el ruido es importante, nunca hablé sobre mi vida privada ni muestro mis abdominales. No voy a las fiestas de las revistas ni expongo mis vacaciones”.

Martín Bossi habló de su vida personal.

Martín Bossi es un “embole”

En una entrevista con La Nación, Martín Bossi reconoció que su postura lo vuelve poco atractivo para cierto periodismo del espectáculo y de chimentos.

“Para muchos periodistas soy un embole, saben que seré soltero toda la vida y, el día que esté casado y tenga hijos, no se enterarán”, contó. Lejos de victimizarse, el actor fue tajante con su elección. “Lo contrario sería prostituirme”, lanzó sin vueltas.

Y explicó que jamás buscó notoriedad a partir del escándalo. “No busco views por escándalos, peleas o por lo que hago en mi vida privada y sé que eso hace menos glamorosa mi carrera”, sentenció.