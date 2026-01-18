Martín Bossi sorprendió al explicar por qué no saldría con Lali Espósito y otras famosas

El lomense Martín Bossi es muy celoso de su vida privada y reveló que no tendría un romance con mujeres de alta exposición mediática, como Wanda Nara, Pampita o Lali Espósito, quien viene de anunciar su casamiento con P edro Rosemblat.
El lomense Martín Bossi habló de sus relaciones y sobre los motivos sobre por qué evitaría un romance de alta exposición mediática.
El lomense Martín Bossi es muy celoso de su vida privada y reveló que no tendría un romance con mujeres de alta exposición mediática, como Wanda Nara, Pampita o Lali Espósito, quien viene de anunciar su casamiento con P edro Rosemblat.
"Tampoco saldría con mujeres como Wanda Nara, Pampita o Lali Espósito, son encantadoras, inteligentes y bellas, pero yo elijo mujeres que no estén expuestas", dijo Martín Bossi.
“Pero yo elijo mujeres que no estén expuestas”, explicó, antes de cerrar con una definición tan honesta como provocadora: “Nunca me enamoraría de alguien como yo, que busca la aprobación constante con un ego desmedido”.
Y explicó: “Corro con una desventaja: en tiempos donde el ruido es importante, nunca hablé sobre mi vida privada ni muestro mis abdominales. No voy a las fiestas de las revistas ni expongo mis vacaciones”.
En una entrevista con La Nación, Martín Bossi reconoció que su postura lo vuelve poco atractivo para cierto periodismo del espectáculo y de chimentos.
“Para muchos periodistas soy un embole, saben que seré soltero toda la vida y, el día que esté casado y tenga hijos, no se enterarán”, contó. Lejos de victimizarse, el actor fue tajante con su elección. “Lo contrario sería prostituirme”, lanzó sin vueltas.
Y explicó que jamás buscó notoriedad a partir del escándalo. “No busco views por escándalos, peleas o por lo que hago en mi vida privada y sé que eso hace menos glamorosa mi carrera”, sentenció.