Qué pasa entre Martín Bossi y una ex del papá de Wanda Nara

Ventilaron que el lomense Martín Bossi comenzó una romance con una ex de Andrés Nara, el papá de Wanda Nara, y contaron unos picantes detalles.

Martín Bossi, en medio de rumores.&nbsp;

En el programa Vamos las chicas, en Ciudad Magazine, Mercedes Cordero lanzó una primicia al aire al asegurar que el artista lomense Martín Bossi estaría viviendo un romance con Alicia Barbasola, expareja de Andrés Nara, el papá de Wanda Nara.

"¡Bombazo a otro nivel! Martín Bossi, protagonista de La cena de los tontos, no es ningún tonto, valga la redundancia. Y ahí nos preguntamos: ¿Martín Bossi y Alicia Barbasola juntos?", comenzó contando la periodista.

¿Qué onda?

Luego dio más datos y echó más leña al fuego al citar a Pilar Smith: "En LAM cuenta Pilar Smith que Alicia y Martín estarían iniciando viviendo un romance".

"Y el permiso para que Alicia ingrese al barrio privado donde está pasando la temporada, mientras protagoniza La cena de los tontos, Martín Bossi, yo lo vi", contó.

image
Alicia Barbasola, vinculada con Martín Bossi, fue pareja de Andrés Nara.

Alicia Barbasola, ex de Andrés Nara, habló de Martín Bossi

De todos modos, el programa también mostró la palabra de la propia Alicia Barbasola, ex de Andrés Nara, quien negó rotundamente la relación con el lomense.

"No, somos amigos. Yo lo conozco a Martín desde hace 5 años más o menos. Y después, bueno, en ese interín me puse pareja y viste que empiezan los celos y cortamos la amistad", explicó.

Ante la consulta de la periodista sobre si tenía autorización para entrar al barrio donde vive Bossi, Alicia respondió entre risas: "No sabía".

