Qué pasa realmente entre Martín Bossi y Laurita Fernández

Martin Bossi y Laurita Fernández comparten el elenco de la obra “La Cena de los Tontos”, que fue un éxito en la cartelera porteña y que hará temporada en Mar del Plata , y comenzaron a correr los rumores de romance entre ambos

El periodista Juan Etchegoyen fue quien tiró la bomba sobre el posible romance entre la bailarina y el talentoso artista oriundo de Lomas de Zamora.

Crédito local. Martín Bossi se sumó a la presentación de la temporada de Mar del Plata

“Hace meses que están trabajando juntos en la escena de Los Tontos... Y ahora la misma persona que me contaba, eh, en el invierno pasado o en el otoño pasado, ya no me acuerdo bien las fechas, es la misma persona que ahora, desde hace un tiempo atrás, me está diciendo: ‘Investigá, estate cerca, porque acá están pasando cosas. Si no pasó nada, seguramente va a pasar’”, contó Juan Etchegoyen.

El periodista adelantó que la temporada de verano los tendrá juntos en Mar del Plata y que, incluso antes de que los rumores tomen estado público, él ya viene siguiendo estos rumores.

“El 4 o 5 de enero van a ver... Che, ¿qué pasa? El rumor de romance de Laurita y de Martín Bossi, y antes te lo contamos acá, un mes antes”, disparó.

bossi 2 Martín Bossi y Laurita Fernández.

Como ejemplo del vínculo, Etchegoyen mostró una imagen del Superclásico en la Bombonera: “Esta foto es del Superclásico, en la cancha de Boca, en la Bombonera, donde Laurita Fernández, me cuentan, invitó a Martín Bossi. Es una foto que se los ve de la mano, la verdad que se los ve muy cómplices”.

“¿Saben quién fue, quién formó parte ese día del palco donde estuvieron Laurita y Martín Bossi? El padre de Laurita. Lo cual también me da a pensar, por ahí, un poco extraño, como diciendo: vine con mi chongo, mi novio, y vine con mi papá. ¿No?”, sentenció.