Por qué Adrián Suar "no le daba pelota" al lomense Martín Bossi

Adrián Suar asistió a una función de “La cena de los tontos” en Mar del Plata, felicitó al elenco por el éxito de la obra de teatro y protagonizó un incómodo ida y vuelta con el lomense Martín Bossi , en el que recordó una anécdota de los inicios del humorista y le pidió disculpas públicamente.

Cuando el telón estaba por cerrarse, Martín Bossi tomó el micrófono e invitó al escenario a Adrián Suar con una presentación cargada de ironía y humor, que desató carcajadas en la sala. “Quiero pedirle disculpas a Martín. Cuando él era muy jovencito quería trabajar en Pol-ka y yo no le daba pelota”, admitió.

Crédito local. Martín Bossi se sumó a la presentación de la temporada de Mar del Plata

Luego explicó que el lomense había participado en algunos capítulos de un programa suyo y recordó, entre risas: “Vino a hacer cuatro capítulos… y los arruinó. ¿Te acordás?”.

Suar continuó con la anécdota y contó que, años después, Martín Bossi se le acercó con la intención de protagonizar “La cena de los tontos”. “Guillermo Francella quería, el que no quería era yo. Yo decía: ‘Martín no la va a poder hacer’”, reconoció.

image Martín Bossi y Adrián Suar, junto a Gustavo Bermúdez.

“Pasaron los años, hicieron La cena de los tontos y hoy te lo digo: la rompiste, Martín”, concluyó el productor, sellando el momento con un fuerte aplauso en Mar del Plata.

A la salida del teatro, Suar habló con la prensa y le bajó el tono a cualquier lectura de conflicto: “Es un chiste que nos hacemos los dos”, aclaró.

Finalmente, fue consultado por declaraciones pasadas de Araceli González, el productor fue escueto: “Eso fue el año pasado, yo ya estoy pensando en 2026”.