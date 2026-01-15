Así comenzó el romance de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

A fines de 2023 comenzó la historia del romance entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat , una de las parejas más mediáticas del momento que vienen de anunciar en las redes sociales que se formalizaran la relación, generando una grata sorpresa entre sus fans.

Fue la propia Lali Espósito quien, durante una larga entrevista que realizó con Vero Lozano , en Telefe, contó detalles inéditos sobre los inicios de este romance.

A full. Las fotos de las vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil

“Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”, contó sobre el flechazo. Y la banfileña siguió: “Me cruzaba cosas de él y pensaba ‘mirá qué piola, qué gracioso que es’”.

Y también le contó más detalles a Vero Lozano: “No lo seguía directamente, pero lo seguí un tiempito antes de que nos conozcamos. Había visto cosas de él y dije ‘mirá este churro’”.

El acercamiento final se dio a partir de amistades en común, lo que facilitó el encuentro y el primer paso en su nueva relación, según lo detalló la propia artista banfileña en esa entrevista.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, en medio de rumores

Los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular a mediados de diciembre de 2023, cuando la panelista Juariu detectó intercambios de ‘Me Gusta’ de ambos en las redes sociales.

Mientras que en LAM mostraron imágenes de ambos en una cena en Palermo. Mientras que el 8 de febrero de 2024 Lali Espósito oficializó la relación a través de su cuenta de Instagram.

Pedro y Lali, a full. Pedro Rosemblat y Lali Espósito, a full.

Romance blanqueado y convivencia

Con una serie de fotos románticas de una escapada a la playa, la cantante puso fin a los rumores. Pedro Rosemblat, por su parte, replicó la publicación en sus historias y bromeó con la frase: “Proyecto de ley sobre blanqueo”.

Un mes y medio después de aquel blanqueo virtual, la pareja hizo su primera aparición pública oficial el 22 de marzo de 2024. Eligieron el estreno de la obra teatral “Mejor no decirlo”, protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias en el Paseo La Plaza.

El 31 de mayo de 2025, en diálogo con LAM, Lali Espósito reveló que llevaba casi un año de convivencia con Pedro Rosemblat. “Convivimos hace casi un año y es genial. Tenemos una rutina y está buenísima. La disfrutamos”, afirmó la artista.

Consultada sobre planes de casamiento con Pedro Rosemblat, en aquel momento Lali Espósito respondió con su característico humor: “Qué básico que estás. ¡No! No hablamos nosotros de casamiento”. Hasta que finalmente anunciaron su casamiento.