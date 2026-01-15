jueves 15 de enero de 2026
Escribinos
15 de enero de 2026
Fea la actiitud.

El terrible comentario de Maxi López sobre Flor de la V

En su programa de Olga, Maxi López realizó un comentario desubicado sobre Flor de la V y Nati Jota lo corrigió de inmediato al aire.

Maxi López se desubicó con Flor de la V.&nbsp;

Maxi López se desubicó con Flor de la V. 

Todo ocurrió cuando la conductora Nati Jota le preguntó a quién le prefería dar un pico mientras en la imagen en pantalla estaba la de un festejo de gol de Claudio Paul Caniggia y Diego Armando Maradona cuando jugaban en Boca Juniors dándose su clásico piquito en el festejo de un gol.

Lee además
Maxi López reside en Ginebra, Suiza, junto a su pareja, Daniela Christiansson
Hasta pronto.

Las lágrimas de Maxi López luego abandonar MasterChef Celebrity
Maxi López y Daniela.
Puro amor

La primera foto de Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López
Embed

"¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón", le planteó Nati Jota a Maxi López. "No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo", respondió el ex de Wanda Nara después de pensar unos segundos.

"No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. No es por ahí. Es una mujer y le mandamos un saludo", lo corrigió al instante Nati Jota a su compañero de programa.

"¿Cómo se llama ahora?", repreguntó Maxi López. "Flor de la V, es una mujer", le marcó Nati Jota. "O la señora Vega", agregó Toto Kirzner, otro de los integrantes del programa.

image
Maxi López hizo un comentario fuera de lugar sobre Flor de la V.

Maxi López hizo un comentario fuera de lugar sobre Flor de la V.

La reacción de Maxi López tras su comentario sobre Flor de la V

Luego de lo ocurrido, Maxi López quedó con sus brazos en alto un tanto descolocado ante la corrección que le hizo Nati Jota por su comentario. Además, la conductora cambió rápidamente de tema para seguir con el programa.

Como era de prever, el comentario del exfutbolista se replicó rápidamente en las redes sociales generando una enorme polémica y repudio a sus palabras.

No es la primera vez que Flor de la V es víctima de estos comentarios desafortunados en los medios y también en las redes sociales, en especial en otros tiempos.

Temas
Seguí leyendo

Las lágrimas de Maxi López luego abandonar MasterChef Celebrity

La primera foto de Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López

Maxi López confirmó la separación de Wanda y Martín Migueles

Wanda Nara contó por qué se reconcilió con Martín Migueles

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Graciela Alfano y Mauricio Macri.  video
¡Ups!

Graciela Alfano reveló cómo era Mauricio Macri en la intimidad

Las más leídas

Te Puede Interesar

Maxi López se desubicó con Flor de la V. 
Fea la actiitud.

El terrible comentario de Maxi López sobre Flor de la V