El terrible comentario de Maxi López sobre Flor de la V

Maxi López se desubicó con Flor de la V.

Maxi López hizo un comentario poco feliz que provocó un enorme revuelo en las redes sociales al aire en el programa streaming Sería Increible, en el canal Olga , al referirse a Flor de la V como si no fuera una mujer.

Todo ocurrió cuando la conductora Nati Jota le preguntó a quién le prefería dar un pico mientras en la imagen en pantalla estaba la de un festejo de gol de Claudio Paul Caniggia y Diego Armando Maradona cuando jugaban en Boca Juniors dándose su clásico piquito en el festejo de un gol.

"¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón", le planteó Nati Jota a Maxi López. "No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo", respondió el ex de Wanda Nara después de pensar unos segundos.

El tremendo comentario de Maxi López contra Flor de la V pic.twitter.com/izDDgMPi1Z

"No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. No es por ahí. Es una mujer y le mandamos un saludo", lo corrigió al instante Nati Jota a su compañero de programa.

"¿Cómo se llama ahora?", repreguntó Maxi López. "Flor de la V, es una mujer", le marcó Nati Jota. "O la señora Vega", agregó Toto Kirzner, otro de los integrantes del programa.

image Maxi López hizo un comentario fuera de lugar sobre Flor de la V.

La reacción de Maxi López tras su comentario sobre Flor de la V

Luego de lo ocurrido, Maxi López quedó con sus brazos en alto un tanto descolocado ante la corrección que le hizo Nati Jota por su comentario. Además, la conductora cambió rápidamente de tema para seguir con el programa.

Como era de prever, el comentario del exfutbolista se replicó rápidamente en las redes sociales generando una enorme polémica y repudio a sus palabras.

No es la primera vez que Flor de la V es víctima de estos comentarios desafortunados en los medios y también en las redes sociales, en especial en otros tiempos.