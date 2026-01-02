viernes 02 de enero de 2026
Puro amor

La primera foto de Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López

Daniela Christiansson subió a las redes sociales una foto con el pequeño Lando, junto Maxi López y a Elle, la primera hija de la pareja.

Maxi López y Daniela.

A través de una publicación en Instagram, la modelo sueca compartió las primeras imágenes de su “príncipe”: “No podría estar más agradecido por esta manera de terminar y comenzar el año . Bienvenido al mundo pequeño príncipe Lando 31.12.2025 ! ¡Y feliz año nuevo a todos ustedes !”.

image
Daniela Christiansson, junto a Mexi López y a Elle.

Acompañados por su hija Elle, la pareja posó con el recién nacido en brazos desde la habitación del hospital, causando la emoción de sus seguidores.

La publicación de Maxi López junto a Daniela Christiansson

A través de su cuenta de Instagram, Maxi López expresó su felicidad tras el nacimiento de su quinto hijo y realizó un balance personal del año que termina: “¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo”, escribió en el mensaje que acompañó la publicación.

image

Además de la foto con el recién nacido, López compartió una serie de imágenes que recorren distintos momentos de su 2025, tanto en el plano familiar como profesional, incluyendo su participación en MasterChef Celebrity. El exjugador había viajado especialmente desde la Argentina a Suiza para estar presente en el nacimiento de su hijo.

