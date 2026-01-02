El dólar blue subió a $1.530 en el primer día de las nuevas bandas cambiarias

El dólar blue venía en aumento desde hace unos días.

El dólar blue sube en la primera jornada de vigencia de las nuevas bandas cambiarias sujetas a la inflación. El dólar oficial toca los $1.495 para la venta mientras que el blue avanza a $1.530. Por su parte, el dólar tarjeta cotiza a $1.943.

Ahora, las bandas se actualizan según la inflación del mes anterior, que fue del 2,5% en noviembre pasado según lo anunciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto significa una aceleración del precio ya que hasta el momento, el techo y el piso de las bandas se ajustaban al 1% mensual.

"A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)", anunció en un comunicado la autoridad monetaria. De esta manera, el 1° de enero la banda se ajustará 2,5%, en base al IPC de noviembre, que fue publicado la semana pasada, un 1,5% más que si la banda se actualizara por el sistema vigente hasta diciembre.

Demanda de dólar Vale aclarar que la demanda de dólares se desplomó tras el shock electoral: fue de US$1.100 millones en noviembre por parte de personas físicas y uno de los niveles más bajos desde la salida del cepo, luego de haber alcanzado niveles récord en la previa electoral.

Desde la salida del cepo, las personas físicas acumularon compras por unos US$30.400 millones. De ese monto, US$7.200 millones se destinaron al atesoramiento en depósitos locales, US$5.900 millones a gastos turísticos, US$6.500 millones a importaciones y otros consumos -incluidas operaciones con tarjeta- y US$10.100 millones figuran bajo el concepto de “gastos en activos externos”.

Compartí esta nota en redes sociales:







