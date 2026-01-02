viernes 02 de enero de 2026
Escribinos
2 de enero de 2026
En alza.

El dólar blue subió a $1.530 en el primer día de las nuevas bandas cambiarias

En el debut de las nuevas bandas cambiarias sujetas a inflación, el dólar blue avanzó y el dólar oficial también quedó arriba, en $1.495.

El dólar blue venía en aumento desde hace unos días.

El dólar blue venía en aumento desde hace unos días.

El dólar blue sube en la primera jornada de vigencia de las nuevas bandas cambiarias sujetas a la inflación. El dólar oficial toca los $1.495 para la venta mientras que el blue avanza a $1.530. Por su parte, el dólar tarjeta cotiza a $1.943.

Ahora, las bandas se actualizan según la inflación del mes anterior, que fue del 2,5% en noviembre pasado según lo anunciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto significa una aceleración del precio ya que hasta el momento, el techo y el piso de las bandas se ajustaban al 1% mensual.

Lee además
Cristina Kirchner ingresó al Sanatorio Otamendi el 20 de diciembre.
Sin novedades.

Cristina Kirchner lleva 12 días internada: qué dice el último parte médico
El próximo gran desafío de Patricia Bullrich es la reforma laboral que impulsa el Gobierno.
Próximo paso.

El Gobierno analiza llamar otra vez a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero

"A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)", anunció en un comunicado la autoridad monetaria. De esta manera, el 1° de enero la banda se ajustará 2,5%, en base al IPC de noviembre, que fue publicado la semana pasada, un 1,5% más que si la banda se actualizara por el sistema vigente hasta diciembre.

Desde la salida del cepo, las personas físicas acumularon compras por unos US$30.400 millones. De ese monto, US$7.200 millones se destinaron al atesoramiento en depósitos locales, US$5.900 millones a gastos turísticos, US$6.500 millones a importaciones y otros consumos -incluidas operaciones con tarjeta- y US$10.100 millones figuran bajo el concepto de “gastos en activos externos”.

Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner lleva 12 días internada: qué dice el último parte médico

El Gobierno analiza llamar otra vez a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero

Javier Milei deja afuera a Villarruel del aumento salarial a funcionarios

Las Pymes denuncian que el Gobierno las dejó "libradas al azar"

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

El dólar blue venía en aumento desde hace unos días.
En alza.

El dólar blue subió a $1.530 en el primer día de las nuevas bandas cambiarias