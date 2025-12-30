martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025
Jugada.

Javier Milei deja afuera a Victoria Villarruel del aumento salarial a funcionarios

En una nueva demostración de poder, el presidente Javier Milei decidió excluir a la vicepresidenta del aumento salarial, que hace dos años tiene congelado.

La relación de Javier Milei y Victoria Villarruel viene de mal en peor.

El presidente Javier Milei resolvió excluir a la vicepresidenta Victoria Villarruel de la suba salarial a los funcionarios, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas. El mandatario firmará esta noche el decreto que instrumentará el aumento para ministros, secretarios, subsecretarios, directores y coordinadores.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló en la conferencia de prensa de esta mañana que el libertario lo había instruido para congelar “indefinidamente” su salario, aunque evitó precisar que también el de la compañera de fórmula de Milei.

Tensión abierta entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Pero la decisión dejar afuera a Villarruel se da en el marco de la tensión abierta entre la titular del Senado y la Casa Rosada. En las últimas semanas, Villarruel también se vio afectada por la previsión 0 incorporada en el Presupuesto 2026 proyectados para Bienes de Uso. Si bien en Balcarce 50 aseguraron que Manuel Adorni corregiría partidas para asignarle fondos a la Cámara Alta, desde el Senado descartaron que se trate de “un error” como alegaban en la administración libertaria.

A principios de enero, Villarruel se había quejado de sus haberes al sostener que tenía “el sueldo congelado hace un año”, y planteó que no contaba con la autorización de “ganar un sueldo digno a su función”.

