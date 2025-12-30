martes 30 de diciembre de 2025
Escribinos
30 de diciembre de 2025
Próximo paso.

El Gobierno analiza llamar otra vez a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero

Buscarán tratar los proyectos pendientes, como la reforma laboral y el de glaciares, dos propuestas que impulsa el Gobierno y tienen el rechazo de la oposición.

El próximo gran desafío de Patricia Bullrich es la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

El próximo gran desafío de Patricia Bullrich es la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

En un principio, ambas iniciativas formaban parte del temario enviado en diciembre al Congreso, pero finalmente no se trataron en las extraordinarias que rigieron entre el 10 y el 30 de este mes. En el caso de la “modernización laboral” que promueve la Casa Rosada, con resistencias del sindicalismo, el oficialismo debió postergar su tratamiento porque no tenía asegurado los votos necesarios para aprobarlo.

Lee además
La relación de Javier Milei y Victoria Villarruel viene de mal en peor.
Jugada.

Javier Milei deja afuera a Villarruel del aumento salarial a funcionarios
Las pymes sufren la crisis del consumo. 
Preocupación.

Las Pymes denuncian que el Gobierno las dejó "libradas al azar"

Se espera que en febrero, Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, avance en los acuerdos para sancionar esta importante reforma que anhela el oficialismo para la segunda mitad del mandato, tal como lo hizo con el Presupuesto 2026.

Contará para esa tarea con la ayuda de referentes de la Rosada como Diego Santilli y Eduardo “Lule” y Martín Menem.

No habrá sesiones extraordinarias en enero

En ese marco, ya quedó descartado que se vaya a sesionar en el Congreso durante enero. La fecha estimativa del 2 de febrero para retomar el debate, apunta especialmente a la reforma laboral, que ya es una obsesión del presidente Javier Milei, debido a que considera que es una de las iniciativas centrales para profundizar su programa de gobierno porque permitiría aumentar las contrataciones en el sector privado.

Por su parte, la reforma del Código Penal no será tratado durante las sesiones extraordinarias debido a que es un proyecto extenso que requerirá meses de debate.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei deja afuera a Villarruel del aumento salarial a funcionarios

Las Pymes denuncian que el Gobierno las dejó "libradas al azar"

El abogado de Chiqui Tapia denunció un "avance coordinado" del Gobierno contra la AFA

El Gobierno les aumentará $9 mil a los jubilados desde enero

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La relación de Javier Milei y Victoria Villarruel viene de mal en peor.
Jugada.

Javier Milei deja afuera a Villarruel del aumento salarial a funcionarios

Las más leídas

Te Puede Interesar

Santilli volvió a Banfield, pero ya tiene pretendidos.
Futuro incierto.

La posición de Banfield ante el interés desde Colombia por Gino Santilli