La despedida de Nancy Dupláa a Pablo Lago, el autor de La Leona

Nancy Dupláa se expresó en las redes.

Nancy Dupláa compartió en su cuenta de Instagram un doloroso mensaje para despedir a Pablo Lago, con quien trabajó en La Leona en la pantalla de Telefe, en 2016 donde interpretó el protagónico de María Leone junto a su marido Pablo Echarri en el papel de Franco Uribe.

"Pablo no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi… vos y nosotros, y ese encuentro de creación explosiva…La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido querido. Hasta siempre Pablito", expresó con absoluto dolor la actriz con una imagen de Pablo Lago.

La publicación se colmó de comentarios de varios colegas de Nancy con mucho dolor por la pérdida del guionista del éxito de Telefe, como los de Andrea Pietra, Eleonora Wexler, Marco Antonio Caponi.

image El posteo de Nancy Dulpláa. Nancy Dupláa despidió a un grande Pablo Lago era un guionista y creador argentino con una amplia trayectoria en series de televisión, cine y teatro, reconocido por múltiples premios y nominaciones a lo largo de más de dos décadas. Sus trabajos más destacados se vieron en ficción televisiva, cinematográfica y teatro.

Fue guionista de Locas de Amor, Lalola, Hospital Público, Tratame Bien, Mentes en Shock, Familia en venta, entre otras. Estas producciones han recibido premios como Martín Fierro, Argentores y FundTV, y algunas han sido nominadas a Emmy Internacional. Pablo Lago fue galardonado en varias ocasiones y ha obtenido nominaciones internacionales, lo que marca su estatus dentro de la industria audiovisual argentina. También escribió guiones para cine y proyectos de animación, ampliando su alcance creativo más allá de la televisión.

Compartí esta nota en redes sociales:







