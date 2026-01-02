Cómo fue el regreso de Claudia Villafañe a MasterChef Celebrity

Claudia Villafañe, en MasterChef Celebrity.

Claudia Villafañe, la recordada campeona de la primera temporada de Masterchef Celebrity Argentina, se sumó la actual edición de la competencia para reemplazar a Maxi López en el certamen de Telefe, y sus compañeros comenzaron a sentir miedo de quedar muy atrás con respecto a su nivel.

Cuando la presentó Wanda Nara, la empresaria y organizadora de eventos fue toda una sorpresa para Leandro Chino Leunis, Claudio "Turco" Husaín, Cachete Sierra, Sofía Gonet, Sofi Martínez, Marixa Balli y Susana Roccasalvo, donde todos ellos cocinaron con el objetivo de evitar llevar puestos luego los delantales grises

Embed Claudia Villafañe, de nuevo en MasterChef Celebrity El Turco dijo que ya se veía usando el delantal negro, mientras que Martínez se quejó que no sabía que se podía pedir a un ganador como posible reemplazo. Por otro lado, Leunis valoró que Claudia lo escuchó cuando él le transmitió sus dudas al ser convocado al programa, y elogió la fortuna de Maxi al tenerla como reemplazante.

image "Nunca se sabe esto, las cocinas son terribles", declaró igualmente Claudia Villafañe. Además, la mamá de Dalma y Gianinna aseguró que sus dos participantes favoritos de la actual temporada de Masterchef Celebrity se encontraban presentes.

"Claudia pasa a ser la presidenta porque Maxi es el presidente", anunció Wanda Nara, feliz de que la campeona de la primera edición sea parte nuevamente de la competencia de cocina más famosa.

