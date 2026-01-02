Matías González se va libre de Banfield y jugará en el fútbol de Grecia

Banfield continúa con la preparación rumbo al inicio del Torneo Apertura . El Taladro afrontará una exigente temporada en la Liga Profesional y está cerca de perder a Matías González . No será una buena noticia para Pedro Troglio y compañia, aunque tampoco se trata de un jugador que tuvo rodaje en el último tiempo.

En los últimos dos mercados de pases se venía hablando de la salida del mediocampista de 23 años de edad, quien había tenido ofertas desde Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita , aunque no prosperaron. No fue tenido en cuenta en el último semestre, las lesiones le jugaron una mala pasada y ahora tendría todo acordado para irse libre al fútbol europeo.

No va más. Deja Banfield sin pena ni gloria: el paso de Julio Furch por el Taladro

El volante creativo pasó de ser uno de los grandes proyectos surgido de la cantera del Taladro, a no ser considerado por el entrenador en el 2025. Tuvo una gran aparición en Banfield de la mano de Claudio Vivas en 2022 e hizo ilusionar al hincha con sus actuaciones. Se empezaba a percibir la aparición de un nuevo “diamante en bruto” que había que terminar de pulir para convertirlo en la futura estrella del equipo, era el heredero de la camiseta número 10.

Su presentación en sociedad se había dado unos años antes, cuando tuvo una brillante actuación en la Evergrande Cup de China, donde fue elegido el mejor jugador de la competencia, destacándose ante equipos de la talla como el Atlético Madrid. Eso llamó la atención de la Fiorentina y Tottenham, y en Argentina se empezaba a hablar de un jugador top que iba a dar mucho que hablar.

De la mano de Javier Sanguinetti llegó a la Primera División y en 2021 se dio el tan ansiado debut ante Estudiantes de La Plata, con dos asistencias, pero su punto más alto lo alcanzó con Vivas, teniendo partidos sobresalientes en cancha de Boca y River, también con San Lorenzo.

Las lesiones y el freno para su carrera futbolística

Aparecieron las lesiones ligamentarias en su rodilla y eso le cortó el envión que estaba teniendo, justo en su mejor momento. La recuperación le llevó su tiempo, un poco más de lo esperado y eso también terminó siendo un factor que perjudicó su participación en el primer equipo.

Más allá de lo que demoró su rehabilitación, el mundo Banfield se ilusionaba con su vuelta, con verlo nuevamente en cancha ya que era un talento probado y demostrado. Se le entregó la camiseta número 10, la que vistieron Garrafa Sánchez, Jesús Dátolo, Walter Erviti y otros nombres importantes a lo largo de la historia del club.

Volvió al verde césped, teniendo buenas actuaciones, en especial el partido con Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2024 con Julio Falcioni como DT, en el que marcó 2 goles y volvió a ilusionar. Para muchos, ese partido marcaba su vuelta real a la mejor competencia.

Sin embargo, en 2025 ese diamante en bruto brilló, pero por su ausencia. No tuvo la oportunidad de demostrar con Ariel Broggi (llegaron Gonzalo Ríos y Gabriel Vega para cubrir ese puesto), ni tampoco con Pedro Troglio. En el primer semestre del año disputó apenas 49 minutos, sólo dos partidos uno por el Torneo Apertura y otro por Copa Argentina. Por su parte en el Torneo Clausura no tuvo minutos, no llegó a renovar su contrato y se marcha libre.

Embed Matías González deja Banfield y jugará en el Volos .

*El futbolista ya rescindió, hoy viajará para la revisión médica y firmará contrato por 2 años y medio. #TratoHecho pic.twitter.com/wV5TIRA1qR — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 2, 2026

¿Dónde jugará Matías González en el 2026?

Según el periodista César Luis Merlo, el mediocampista de Banfield tiene todo arreglado para continuar su carrera en Grecia, más precisamente en el Volos, equipo que marcha en la quinta posición de la Superliga de aquel país europeo.

El futbolista ya rescindió su contrato con Banfield, viajó este viernes para hacerse la revisión médica y firmará contrato por 2 años y medio. A lo largo de su carrera, Matías González acumula 70 partidos como profesional, en los que marcó cinco goles y dio diez asistencias.