Facundo Sanguinetti podría intimar a Banfield y abandonar el club

La pretemporada de Banfield comenzó con una noticia que podría desencadenar un conflicto entre la Comisión Directiva del Taladro y uno de los referentes del plantel. Es que Facundo Sanguinetti , el arquero titular del equipo, reclama pagos atrasados del mes de noviembre e incluso amenaza con considerarse jugador libre si esto no se cumple.

Según el medio partidario Noticias de Banfield , el uno de 24 años de edad y surgido de las divisiones inferiores del Taladro podría intimar al club por pagos adeudados que incluyen primas, vivienda y traslados. Además, en cooperación con Futbolistas Argentinos Agremiados, el arquero dio un plazo de dos días hábiles para que se le deposite el dinero adeudado, en efectivo, y no se presentará a entrenar hasta entonces, amenazando incluso con abandonar la institución en condición de libre.

En el final del Torneo Clausura, el Taladro empató su último partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero y fue en ese momento que Facundo Sanguinetti alzó la voz ante la delicada situación económica del club. "La solución sinceramente no llegó de forma definitiva. Tuvieron algunas promesas que por ahora no se cumplieron", había disparado Sanguinetti contra la dirigencia encabezada por Matías Mariotto.

"Nosotros somos laburantes obviamente y jugamos porque también queremos cobrar", añadió el arquero del Taladro en aquel momento. "En muchos partidos pusimos al club por delante y al grupo por delante. Nosotros sabíamos que el objetivo del club era salvarse, lo cumplimos. Por eso salimos a hablar y expusimos cómo estábamos viviendo el día a día que lamentablemente no es nada cómodo", advirtió.

La realidad es que la situación económico-financiera de Banfield no es la deseada. En la última Asamblea Ordinaria, el presidente Matías Mariotto reconoció que el club debe afrontar seis inhibiciones que pesan sobre el club. Sumado a las deudas con empleados, sentencias en FIFA y más.

¿Sanguinetti podría abandonar Banfield?

El arquero debutó en la Primera División del Taladro en el 2023. Es uno de los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores y tiene contrato vigente con el club hasta diciembre de 2026. El uno se afianzó en el arco de Banfield en el 2025 al disputar 33 encuentros, pero la situación económica podría ocasionar un quiebre entre el futbolista y la institución.

En el inicio de la pretemporada, Banfield no contó con refuerzos y tampoco se comunicó que ocurrirá con los jugadores a los que se les vence su contrato. Volvieron de sus préstamos Gino Santilli, Federico Medina y Lautaro Villegas, mientras que Marcos López y Matías Mendizábal fueron los jugadores que subieron desde la reserva.