Luz, cámara, acción.

Netflix estrena "Miss Carbón", una nueva película argentina

La película de Netflix retrata la historia real de Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer trans en trabajar en las minas de Río Turbio, en Santa Cruz.

"Miss Carbón", en Netflix. 

La producción, que tuvo su estreno inicial en salas de cine de España el 12 de junio de 2025, aborda la ruptura de una arraigada tradición minera sostenida por una superstición histórica que prohibía el ingreso de mujeres a los yacimientos, bajo la creencia de que su presencia provocaba derrumbes.

En ese contexto adverso, la película que llega al catálogo de Netflix retrata el camino de resistencia, identidad y conquista de derechos de su propia protagonista.

La nueva película de Netflix

El guion fue escrito por Erika Halvorsen y Mara Pescio, basado en el libro “La reina del carbón”, de Halvorsen, y pone el foco tanto en el conflicto social como en el impacto humano de una historia que marcó un antes y un después en una comunidad atravesada por el trabajo minero.

Nueva película de Netflix.

El rodaje se realizó en locaciones del extremo sur argentino, bajo condiciones climáticas de frío extremo, un elemento que aporta realismo y potencia visual a la narración, reflejando la dureza del entorno patagónico y de la actividad en las minas.

“Miss Carbón” es una coproducción entre Morena Films (España) y Pensa & Rocca Cine (Argentina) y está protagonizada por la actriz chilena Lux Pascal, quien interpreta a Carla Antonella Rodríguez. El elenco se completa con Laura Grandinetti, Paco León, Romina Escobar, Gabriela Pastor, Federico Marzullo y Agostina Inella.

Luz, cámara, acción.

