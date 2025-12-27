Con qué mujeres famosas salió Beto Casella en secreto

Beto Casella y sus amores.

Después de 20 años al frente de Bendita en la pantalla de El Nueve, Beto Casella se despidió del histórico ciclo para sumarse a la pantalla de América TV con un nuevo programa, mientras que Ángel de Brito recordó algún romance oculto del conductor.

Beto Casella encara esta nueva etapa sin Edith Hermida, con quien terminó el vínculo laboral en medio de versiones de dolor y malestar. Mientras que gran parte del staff se mudará a América TV.

Los amores de Beto Casella, según Ángel de Brito En ese contexto, en LAM se habló de la vida sentimental de Beto Casella, luego de las especulaciones que circularon sobre un posible romance pasado entre él y Edith Hermida.

image Beto Casella y sus amores. Fue entonces cuando Ángel de Brito sorprendió al revelar con qué mujeres famosas habría salido el conductor en secreto. “Su ex, Marcela Tauro, habló bien de él”, comentó Laura Ubfal, al contar una charla que mantuvo con la periodista en Infama.

Mientras que Ángel de Brito agregó que Beto Casella no solo tuvo un romance con Marcelo Tauro. “Salió con Marixa Balli”, aseguró, a lo que una panelista sumó: “Y con Karina Iavícoli”. En medio del ida y vuelta, Ángel cerró con humor: “Y me olvidé de preguntarle si salió con Alfano”.

Compartí esta nota en redes sociales:







