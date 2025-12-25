Por qué Wanda Nara tiene siete árboles de Navidad

Wanda Nara no suele pasar desapercibida y decidió redoblar la apuesta en esta Navidad y transformar su lujoso departamento del Chateau Libertador en ámbito temático de las fiestas. Al punto de tener siete árboles de Navidad en propia su casa.

Según reveló Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán en El Trece , Wanda nara instaló siete árboles de Navidad. “Copió a las Kardashian, que hicieron un bosque adentro de la casa”, acotó Naza Di Serio sobre esta decoración de Nara.

“A las Kardashian las copian mucho porque acá es todo cabotaje”, disparó Moria Casán asegurando que la inspiración de Wanda viene directamente de Beverly Hills.

“Incluso para el Martín Fierro el año pasado le copió un vestido de color medio turco, verdoso celeste”, agregó Gustavo Méndez sobre esta “obsesión” de Wanda Nara de emular a la modelo estadounidense.

image Wanda Nara y uno de sus árboles de Navidad.

La conductora compartió en sus redes sociales imágenes de esta decoración soñada que, además de tener adornos tradicionales, también cuenta con fotos de toda la familia. “El árbol de mis sueños con momentos vividos inolvidables”, escribió Wanda sobre este posteo.

Wanda Nara pasó esta Navidad sin sus hijas, que estuvieron con Mauro Icardi, pero podrá celebrar la llegada de Año Nuevo con Isabella y Francesca.