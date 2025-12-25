jueves 25 de diciembre de 2025
Por qué Wanda Nara tiene siete árboles de Navidad

En el programa de Moria Casán, en El Trece, contaron los motivos por los que Wanda Nara armó tantos árboles de Navidad en su lujoso departamento.

Wanda Nara, muy complicada.&nbsp;

Wanda Nara, muy complicada. 

Según reveló Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán en El Trece, Wanda nara instaló siete árboles de Navidad. “Copió a las Kardashian, que hicieron un bosque adentro de la casa”, acotó Naza Di Serio sobre esta decoración de Nara.

“A las Kardashian las copian mucho porque acá es todo cabotaje”, disparó Moria Casán asegurando que la inspiración de Wanda viene directamente de Beverly Hills.

Aseguran que Wanda Nara imita a una figura internacional

“Incluso para el Martín Fierro el año pasado le copió un vestido de color medio turco, verdoso celeste”, agregó Gustavo Méndez sobre esta “obsesión” de Wanda Nara de emular a la modelo estadounidense.

image
Wanda Nara y uno de sus árboles de Navidad.

La conductora compartió en sus redes sociales imágenes de esta decoración soñada que, además de tener adornos tradicionales, también cuenta con fotos de toda la familia. “El árbol de mis sueños con momentos vividos inolvidables”, escribió Wanda sobre este posteo.

Wanda Nara pasó esta Navidad sin sus hijas, que estuvieron con Mauro Icardi, pero podrá celebrar la llegada de Año Nuevo con Isabella y Francesca.

