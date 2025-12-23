El picante comentario de Moria Casán al ver semidesnudo al novio de Wanda Nara

Con su chispa habitual, Moria Casán analizó con lujo de detalles una foto del nuevo novio de Wanda Nara , Martín Migueles, desnudo en la cama y tiró una serie de picantes comentarios sobre el muchacho en su programa de El Trece .

Wanda Nara compartió una imagen de su pareja en la cama sin ropa y “La One” opinó sin filtro, fiel a su estilo, al ver la imagen de Martín Migueles que se hizo viral en las redes.

Nazareno Di Serio anunció que “ya que tuvimos lluvia también el fin de semana, Wanda estuvo muy romántica con Migueles pero también fue muy criticada su historia ¿quieren ver?”.

“Dale, por favor. Horizontalidad, horizontalidad… Y eso qué es…”, preguntó sorprendida Moria Casán al ver el torso desnudo de Martín Migueles . Moria Casán se respondió sola enseguida al distinguir que se refería a “una teta de él, un pezón de él”.

Moria Casán habló de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara

“Él está desnudo. Tiene más pecho que yo. Pero esos pectorales y el pezón con marrón al costado. Este hace pesas o algo, ¿no?”, sentenció Moria Casán sin vuelta.

La panelista comparó la imagen al asegurar que era “como las fotos que subía con Icardi durmiendo”. “Ah, pero tiene una prótesis”, insistió la conductora sobre el pecho de Martín y el doctor Guillermo Capuya aclaró “ojo, que hay prótesis pectorales”.

image Moria Casán opinó sobre el novio de Wanda Nara.

“Por eso te digo, si es una prótesis eso. Y hay carpa ahí… Hay carpita ,mi amor”, se fue la conductora a otra zona del cuerpo de Martín Migueles.

Di Serio se preguntó sobre la foto de Wanda “¿Por qué subís esto? ¿Con qué necesidad?”. “Con toda, nos producen el programa a nosotros. Bien Wanda. Gracias, querida”, cerró Moria en el su programa de El Trece.