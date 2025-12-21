Navidad en Comunidad: Papá Noel recorrerá plazas y parques de Lomas de Zamora

En la previa de Nochebuena y Navidad, el Municipio realizará festejos en parques y plazas de Lomas de Zamora para que vecinos y familias compartan una tarde llena de alegría y comunión.
En distintos barrios, vecinos y familias disfrutarán de una tarde llena de alegría y diversión organizada por el Municipio.
Los encuentros se llevarán a cabo el martes 23 de diciembre, de 17 a 20, en la Plaza Grigera (Avenida Hipólito Yrigoyen 8700), Parque Albertina (Homero 2601), Parque San José (Caaguazú y El Trébol), Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 302), Plaza Sargento Cabral de Centenario (Ámsterdam y Filardi), Plaza Santa Marta (Tavano 1602), Parque Diego Maradona de Fiorito (Recondo 1200), Parque Santa Catalina (Soldado Brito y Manuela Pedraza), Plaza Turner de Budge (Cipolletti y Claudio de Alas) y en el CGM Lamadrid (Newton 4171).
En cada uno de estos lugares, los chicos y chicas podrán sacarse fotos con Papá Noel, dejarle cartitas con sus deseos, llevarse regalos y muchas sorpresas. También habrá shows de música, juegos y actividades recreativas.
Mientras que el lunes 22 de diciembre, de 18 a 22, se realizará La Noche de los Comercios en Banfield con ofertas, promociones especiales y shows de música en el cruce de las calles Maipú y Belgrano. Los pequeños también podrán sacarse fotos con Papa Noel durante la iniciativa a cargo de la Cámara de Comercio de Banfield junto al Municipio y el Rotary Banfield Este.
En la feria de emprendedores de la Plaza Libertad se está desarrollando una edición especial de Navidad. Hasta el martes, de 17 a 21, los vecinos que vayan al espacio de la calle Laprida 1200 encontrarán más de 100 stands de diferentes rubros. Las jornadas son acompañadas por shows de artistas locales.
Y este lunes, de 10 a 13, en la plaza estará el Mercado de la Comunidad con puestos de lácteos, pastas, panificados, frutas y verduras. La iniciativa del Municipio de Lomas junto al Gobierno de la Provincia incluirá promociones especiales y las personas que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de descuento.