Navidad en Comunidad: Papá Noel recorrerá plazas y parques de Lomas de Zamora

En distintos barrios, vecinos y familias disfrutarán de una tarde llena de alegría y diversión organizada por el Municipio.

Los festejos de Navidad serán en espacios públicos de distintos barrios.

En la previa de Nochebuena y Navidad, el Municipio realizará festejos en parques y plazas de Lomas de Zamora para que vecinos y familias compartan una tarde llena de alegría y comunión.

Los encuentros se llevarán a cabo el martes 23 de diciembre, de 17 a 20, en la Plaza Grigera (Avenida Hipólito Yrigoyen 8700), Parque Albertina (Homero 2601), Parque San José (Caaguazú y El Trébol), Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 302), Plaza Sargento Cabral de Centenario (Ámsterdam y Filardi), Plaza Santa Marta (Tavano 1602), Parque Diego Maradona de Fiorito (Recondo 1200), Parque Santa Catalina (Soldado Brito y Manuela Pedraza), Plaza Turner de Budge (Cipolletti y Claudio de Alas) y en el CGM Lamadrid (Newton 4171).

La institución de Santa Catalina se prepara para cerrar el año a pura solidaridad.
Un merendero de Santa Catalina prepara un festejo navideño y pide donaciones
El buzón para cartel ya está instalado en el cuartel de los Bomberos de Lomas de Zamora.
El tierno video de los Bomberos de Lomas anticipando la Navidad
Serán encuentros especiales en la previa de Nochebuena y Navidad.

En cada uno de estos lugares, los chicos y chicas podrán sacarse fotos con Papá Noel, dejarle cartitas con sus deseos, llevarse regalos y muchas sorpresas. También habrá shows de música, juegos y actividades recreativas.

Mientras que el lunes 22 de diciembre, de 18 a 22, se realizará La Noche de los Comercios en Banfield con ofertas, promociones especiales y shows de música en el cruce de las calles Maipú y Belgrano. Los pequeños también podrán sacarse fotos con Papa Noel durante la iniciativa a cargo de la Cámara de Comercio de Banfield junto al Municipio y el Rotary Banfield Este.

Feria y mercado de Navidad en la Plaza Libertad

En la feria de emprendedores de la Plaza Libertad se está desarrollando una edición especial de Navidad. Hasta el martes, de 17 a 21, los vecinos que vayan al espacio de la calle Laprida 1200 encontrarán más de 100 stands de diferentes rubros. Las jornadas son acompañadas por shows de artistas locales.

Y este lunes, de 10 a 13, en la plaza estará el Mercado de la Comunidad con puestos de lácteos, pastas, panificados, frutas y verduras. La iniciativa del Municipio de Lomas junto al Gobierno de la Provincia incluirá promociones especiales y las personas que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de descuento.

Se viene un encuentro musical y solidario en la Catedral de Lomas.
La Catedral de Lomas tendrá su Concierto de Navidad

