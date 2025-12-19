La Plaza Libertad de Lomas de Zamora se llena de ofertas y regalos para Navidad

Durante los próximos días, los vecinos que se acerquen a la Plaza Libertad, de Lomas de Zamora, se encontrarán con una gran variedad de opciones y ofertas tanto para la poner en la mesa navideña como acompañar al arbolito en sus casas.

La feria de emprendedores del Municipio tendrá una edición especial de Navidad de 4 días. Del sábado 20 al martes 23, de 17 a 21, en el espacio de la calle Laprida 1200 instalarán puestos de indumentaria, calzado, decoración, bijouterie, cosmética, plantas, diseño, gastronomía, artesanías e impresión 3D, entre otros.

"Más de 100 emprendedores formarán parte de un paseo de compras ideal para encontrar regalos únicos y con identidad local. Además, durante cada jornada habrá shows y espectáculos para compartir y disfrutar en familia de un clima festivo", informaron desde el Imptce.

La feria sigue creciendo tanto en cantidad de feriantes como en convocatoria de vecinos que también disfrutan de una plaza con diferentes sectores recreativos, deportivos y de descanso.

Múltiples ofertas y promociones en alimentos en Lomas de Zamora

El Mercado de la Comunidad también tendrá su edición especial de Navidad en la Plaza Libertad. El lunes, de 10 a 13, los vecinos encontrarán puestos de lácteos, pastas, panificados, frutas y verduras. Además, se sumarán productores y emprendedores locales.

Durante toda la jornada ofrecerán promociones especiales en pastas como 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, 1 paquete de fideos frescos y 1 paquete de ñoquis a $10.900. También tendrán 4 planchas de ravioles y 4 planchas de sorrentinos por $12.900. Y por $12.900 habrá un combo compuesto por 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, 1 paquete de fideos, 1 paquete de ñoquis, 1 paquete de empanadas y 1 pascualina.

mercado comunidad lomas El mercado tendrá puestos de lácteos, pastas, panificados, frutas y verduras.

Los vecinos también podrán llevarse 3 kilos de papa, 3 kilos de zapallito, 1 kilo de cebollas y 2 ajos por $7 mil. Y por $12 mil estará la opción de comprar 1 kilo de banana, 1 kilo de manzana, medio kilo de durazno y medio kilo de ciruela. Las personas que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de descuento.

Mercados de la Comunidad es una iniciativa del Municipio de Lomas junto al Gobierno de la Provincia para acercar productos de la canasta básica a precios accesibles y promover la economía local.