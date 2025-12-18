jueves 18 de diciembre de 2025
18 de diciembre de 2025
Este sábado.

Lomas: habrá actividades solidarias en 14 localidades en una jornada especial de Navidad

Vecinos y familias de Lomas de Zamora podrán sumarse a Las Jornadas de la Comunidad, que tendrán actividades en instituciones y una colecta de juguetes.

Pondrán en valor escuelas, centros de jubilados y entidades de Lomas de Zamora.

Las Jornadas de la Comunidad tendrán su cierre de año este sábado, a las 10, con una edición especial de Navidad. Vecinos y familias de Lomas podrán sumarse a las actividades solidarias en instituciones de distintos barrios, donde se recibirán juguetes para donar en las Fiestas.

La propuesta organizada por el Municipio se desarrollará de forma simultánea en entidades de las 14 localidades de la ciudad, donde habrá tareas de limpieza, pintura, embellecimiento y forestación. La idea es que los vecinos se sumen a colaborar con el mantenimiento de estos lugares para fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo.

jornadas comunidad
Realizarán trabajos de limpieza, pintura, embellecimiento y forestación.

Las acciones en Banfield se llevarán cabo en la Sala Cestoni, ubicada sobre la calle Rincón 143. "Vamos a hacer limpieza, pintura y embellecimiento. Para nosotros, la Jornada de la Comunidad es una linda forma de cerrar un año en el que hicimos un gran esfuerzo por sostener la sala y ampliar los servicios de salud", destacó Emiliano Sagú, presidente de la comisión administradora.

En el Centro de Jubilados "Los Abuelos de Ingeniero Budge", ubicado sobre Recondo 2146, habrá trabajos limpieza, pintura y colocación de membrana. Mientras que en la Primaria N°16 de Santa Catalina (Elizalde 7500) se encargarán de mejorar el patio donde juegan los niños y niñas. A su vez, se planificó la recuperación y forestación del espacio público ubicado sobre las calles Homero y Goya, en Lamadrid.

jornadas comunidad6
El objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo.

Las Jornadas de la Comunidad también tendrán lugar en el Centro de Jubilados Sol de Turdera (Patricios 350), Junta Vecinal Todo de Corazón de Albertina (Ginebra 1680), Primaria N°84 de Centenario (Núñez de Arce 1296), Fundación Che Pibe de Fiorito (Milán 2400), Centro de Jubilados El Campito de Llavallol (Macome y Aristóbulo del Valle), Club Laprida de Lomas (Boero 360), Jardín N°949 de Parque Barón (Año del Libertador 260), Grupo Scout San Antonio de Padua de San José (12 de Agosto y El Cardenal), Secundaria N°23 de Santa Marta (Florencio Sánchez 1270) y Grupo Scout Ceferino Namuncurá de Temperley (El Zorzal 1972).

En todos estos lugares estarán recibiendo juguetes para ser donados en Navidad a chicos y chicas de instituciones barriales a través del programa Compartir Lomas.

Lomas de Zamora tuvo su segundo Congreso de la Comunidad

Más de 5 mil vecinos participaron de la segunda edición del Congreso de la Comunidad en el Parque de Lomas, donde se debatieron ideas y planificaron proyectos para construir la agenda de gestión que llevará a cabo el Municipio durante el próximo año.

A lo largo del encuentro se armaron comisiones de Cultura; Educación; Salud; Deportes; Ambiente; Adultos Mayores; Discapacidad y Accesibilidad; Seguridad y Justicia; Producción y Comercio; Mujeres, Géneros y Diversidades; Clubes de Barrio y Asociaciones Civiles; Culto y Comunidades de Fe; Tierras, Hábitat y Urbanismo; Políticas Sociales y Derechos Humanos; Consumos Problemáticos; Comunidades Migrantes; Juventud; y Participación de la Comunidad.

