Lomas: habrá actividades solidarias en 14 localidades en una jornada especial de Navidad

Las Jornadas de la Comunidad tendrán su cierre de año este sábado, a las 10, con una edición especial de Navidad . Vecinos y familias de Lomas podrán sumarse a las actividades solidarias en instituciones de distintos barrios, donde se recibirán juguetes para donar en las Fiestas .

La propuesta organizada por el Municipio se desarrollará de forma simultánea en entidades de las 14 localidades de la ciudad, donde habrá tareas de limpieza, pintura, embellecimiento y forestación . La idea es que los vecinos se sumen a colaborar con el mantenimiento de estos lugares para fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo.

Las acciones en Banfield se llevarán cabo en la Sala Cestoni, ubicada sobre la calle Rincón 143 . "Vamos a hacer limpieza, pintura y embellecimiento. Para nosotros, la Jornada de la Comunidad es una linda forma de cerrar un año en el que hicimos un gran esfuerzo por sostener la sala y ampliar los servicios de salud", destacó Emiliano Sagú, presidente de la comisión administradora.

En el Centro de Jubilados "Los Abuelos de Ingeniero Budge" , ubicado sobre Recondo 2146 , habrá trabajos limpieza, pintura y colocación de membrana. Mientras que en la Primaria N°16 de Santa Catalina (Elizalde 7500) se encargarán de mejorar el patio donde juegan los niños y niñas. A su vez, se planificó la recuperación y forestación del espacio público ubicado sobre las calles Homero y Goya , en Lamadrid .

Las Jornadas de la Comunidad también tendrán lugar en el Centro de Jubilados Sol de Turdera (Patricios 350), Junta Vecinal Todo de Corazón de Albertina (Ginebra 1680), Primaria N°84 de Centenario (Núñez de Arce 1296), Fundación Che Pibe de Fiorito (Milán 2400), Centro de Jubilados El Campito de Llavallol (Macome y Aristóbulo del Valle), Club Laprida de Lomas (Boero 360), Jardín N°949 de Parque Barón (Año del Libertador 260), Grupo Scout San Antonio de Padua de San José (12 de Agosto y El Cardenal), Secundaria N°23 de Santa Marta (Florencio Sánchez 1270) y Grupo Scout Ceferino Namuncurá de Temperley (El Zorzal 1972).

En todos estos lugares estarán recibiendo juguetes para ser donados en Navidad a chicos y chicas de instituciones barriales a través del programa Compartir Lomas.

Lomas de Zamora tuvo su segundo Congreso de la Comunidad

Más de 5 mil vecinos participaron de la segunda edición del Congreso de la Comunidad en el Parque de Lomas, donde se debatieron ideas y planificaron proyectos para construir la agenda de gestión que llevará a cabo el Municipio durante el próximo año.

A lo largo del encuentro se armaron comisiones de Cultura; Educación; Salud; Deportes; Ambiente; Adultos Mayores; Discapacidad y Accesibilidad; Seguridad y Justicia; Producción y Comercio; Mujeres, Géneros y Diversidades; Clubes de Barrio y Asociaciones Civiles; Culto y Comunidades de Fe; Tierras, Hábitat y Urbanismo; Políticas Sociales y Derechos Humanos; Consumos Problemáticos; Comunidades Migrantes; Juventud; y Participación de la Comunidad.